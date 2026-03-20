Pluribus: Vince Gilligan diz que ainda não sabe o que fazer na 2ª temporada - (crédito: Observatorio do Cinema)

O criador de Pluribus, Vince Gilligan, afirmou que a segunda temporada da série pode demorar mais do que o previsto para estrear. Em entrevista durante o SXSW, ao lado da atriz Rhea Seehorn, o showrunner revelou que o processo de desenvolvimento tem sido mais difícil do que o esperado.

Segundo Gilligan, a equipe de roteiristas acreditava ter um plano claro para continuar a história após o cliffhanger da primeira temporada, mas mudou de ideia ao longo do processo.

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Achávamos que sabíamos o que íamos fazer. Aí você começa a trabalhar e pensa: será que sabemos mesmo?, disse.

Seehorn também comentou, em tom bem-humorado, que talvez os roteiristas devessem simplesmente ignorar o grande elemento deixado no final da temporada anterior, referindo-se a bomba nuclear.

O criador confirmou que os roteiros da nova temporada estão sendo desenvolvidos há meses, mas o progresso tem sido mais lento do que gostaria. Com isso, a previsão inicial de estreia da nova temporada para o fim de 2027 pode não se concretizar.

Gilligan também comparou o ritmo de produção de Pluribus com o de outras séries, citando diretamente The Pitt. Em tom bem-humorado, demonstrou frustração com a diferença de velocidade.

The Pitt está nos dando uma surra em todas as premiações. Eles conseguiram fazer uma ótima série e lançar a nova temporada um ano depois. Quanto tempo isso vai levar? Não sei. Estamos fazendo o nosso melhor, afirmou.

O showrunner ainda agradeceu a paciência do público diante da demora.

Agradecemos muito a paciência de todos. Estamos honestamente fazendo o nosso melhor, completou.

Por fim, Gilligan rejeitou a ideia de que Pluribus caminhe para uma grande revelação surpreendente.

Se você está esperando uma grande reviravolta, talvez já saiba tudo o que precisa saber. Se gosta desse tipo de série, talvez seja melhor assistir outra coisa, declarou.

Tudo sobre Pluribus

Na história, Carol Sturka (interpretada por Rhea Seehorn) vive em um mundo onde, de repente, todos parecem estar permanentemente felizes – como se uma força invisível tivesse apagado o sofrimento, a raiva e a tristeza da humanidade. Carol, no entanto, é a única pessoa imune a esse fenômeno. Incapaz de sentir essa felicidade global, ela passa a questionar o que está acontecendo e descobre que sua infelicidade pode ser a chave para entender – e talvez salvar – a própria realidade.

Gilligan descreveu Pluribus como uma fábula moderna sobre empatia, negação e o perigo de um mundo sem dor. O resultado, segundo os bastidores, é uma mistura de ficção científica com humor sombrio e reflexões existenciais.

Além de Rhea Seehorn, indicada ao Emmy por Better Call Saul, o elenco conta com nomes como: Karolina Wydra (House, Twin Peaks) como Zosia, uma misteriosa cientista envolvida na origem do fenômeno; Carlos Manuel Vesga (Narcos) como Manusos, o vizinho de Carol, que começa a demonstrar comportamentos perturbadores; Miriam Shor (And Just Like That) no papel de Helen, uma figura influente ligada ao governo; e Samba Schutte (Our Flag Means Death) em participação especial.

A produção foi filmada em Albuquerque, Novo México – cenário familiar para os fãs do universo de Breaking Bad.

Além de Gilligan, fazem parte da equipe executiva Jeff Frost, Diane Mercer, Gordon Smith e Alison Tatlock, todos veteranos das séries anteriores do autor.

A 1ª temporada completa de Pluribus está disponível no Apple TV. A série já está renovada para a segunda temporada, com produção prevista para 2026.

O post Pluribus: Vince Gilligan admite que ainda não sabe o que fazer na 2ª temporada apareceu primeiro em Observatório do Cinema.