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Ex-bbb Key Alves mostra fofura da filha de dois meses

A atleta mostrou a filha nas redes e encantou a web

Ex-bbb Key Alves mostra fofura da filha de dois meses - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Ex-bbb Key Alves mostra fofura da filha de dois meses - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A influenciadora Key Alves emocionou seguidores ao dividir um momento íntimo ao lado da filha, Rosamaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. A publicação foi feita nesta sexta-feira (20) e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

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Nos registros compartilhados, mãe e filha aparecem juntas no sofá de casa, em um clima de tranquilidade. A bebê chamou atenção ao usar um macacão branco com detalhes escuros e um delicado laço na cabeça, protagonizando as imagens.

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Na legenda, Key Alves se declarou ao relembrar sua conexão com a maternidade: "Sério o quanto tá sendo tudo tão leve e especial ter ela ao meu lado , lembro quando ajoelhei e pedi você para Deus minha filha e então ele me ouviu".

Amor de mãe em destaque

Encerrando a homenagem, a influenciadora reforçou seus sentimentos ao escrever: "Eu amo ser sua mãe". A publicação recebeu diversas mensagens carinhosas dos fãs, que celebraram o momento especial

O texto Ex-bbb Key Alves mostra fofura da filha de dois meses e se declara: Eu amo ser sua mãe foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 21/03/2026 14:45 / atualizado em 21/03/2026 14:46
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