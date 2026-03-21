Ex-bbb Key Alves mostra fofura da filha de dois meses - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora Key Alves emocionou seguidores ao dividir um momento íntimo ao lado da filha, Rosamaria, fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa. A publicação foi feita nesta sexta-feira (20) e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Nos registros compartilhados, mãe e filha aparecem juntas no sofá de casa, em um clima de tranquilidade. A bebê chamou atenção ao usar um macacão branco com detalhes escuros e um delicado laço na cabeça, protagonizando as imagens.

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Na legenda, Key Alves se declarou ao relembrar sua conexão com a maternidade: "Sério o quanto tá sendo tudo tão leve e especial ter ela ao meu lado , lembro quando ajoelhei e pedi você para Deus minha filha e então ele me ouviu".

Amor de mãe em destaque

Encerrando a homenagem, a influenciadora reforçou seus sentimentos ao escrever: "Eu amo ser sua mãe". A publicação recebeu diversas mensagens carinhosas dos fãs, que celebraram o momento especial

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