A influenciadora Karina Lucco, mãe do cantor Lucas Lucco, emocionou seguidores ao compartilhar uma mudança marcante em sua aparência. Nesta sexta-feira (20/3), ela revelou que decidiu raspar completamente o cabelo após descobrir um quadro de alopecia areata, condição autoimune que provoca a queda dos fios.
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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Karina explicou que sempre gostou de transformar o visual, mas desta vez a decisão teve um significado mais profundo. Segundo ela, o momento exigiu coragem e aceitação diante de algo inesperado. A influenciadora também destacou que encara a situação como parte de um processo pessoal de fortalecimento.
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Mesmo sendo da área da saúde, Karina contou que sabia pouco sobre doenças autoimunes antes do diagnóstico. A partir disso, passou a buscar mais informações e reforçou a importância de manter a fé e o equilíbrio emocional para enfrentar a nova fase.
Ela também fez questão de esclarecer dúvidas levantadas por seguidores, negando que a queda de cabelo tenha relação com reposição hormonal ou uso de substâncias. De acordo com Karina, a alopecia é uma condição do sistema imunológico, sem ligação direta com esses fatores.
A atitude de compartilhar o processo nas redes gerou apoio de fãs, que enviaram mensagens de carinho e incentivo. A influenciadora segue usando sua visibilidade para conscientizar sobre a condição e incentivar outras pessoas que passam por situações semelhantes.
O texto Mãe de Lucas Lucco raspa a cabeça após diagnóstico de doença autoimune foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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