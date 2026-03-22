Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (22/3)

22.3.26

UMA TEORIA ANTIPÁTICA

Data estelar: Sol e Netuno em conjunção.



A inexistência do livre arbítrio, ou sua existência como mera fantasia, é uma teoria antipática, mas que não deixa de chamar a atenção.

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Se tudo e todos acontecemos apenas porque há poderes implacáveis em andamento, dos quais apenas somos soldadinhos cegos, é uma descrição da realidade nada simpática para o humano que, de forma constante, está em luta consigo mesmo e com a realidade exterior, tentando fazer o certo e evitando fazer algo que conste da lista de transgressões e vícios.



Se o livre arbítrio não fosse uma realidade, mesmo que insólita, o bem e o mal, o certo e o errado seriam funções inexoráveis e, portanto, não haveria necessidade de lutar e nossos conflitos seriam fúteis, levando à implosão da civilização, já que não haveria nenhuma perspectiva de a Verdade derrotar a Mentira.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Sua alma se sentiria mais tranquila se desse para entender tudo dentro da racionalidade habitual, mas nesta parte do caminho esse método não funciona, e em seu lugar se torna necessário agir por intuição. A vida protege.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5): Suas estratégias precisam continuar sendo discretas, para que as pessoas não saibam tudo que você pretende. Isso não significa partir para a manipulação, apenas considerar que há assuntos que não devem ser compartilhados.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): A congregação das necessárias pessoas para dar seguimento aos seus projetos é a parte mais difícil da história, mas é onde o enriquecimento dos relacionamentos humanos acontece. Encare essa com alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7): Pratique o que você predicar e tudo dará mais ou menos certo. Só mais ou menos! Sim, porque há coisas que não dependem de sua atuação nem tampouco estão sob seu domínio. Faça a sua parte com carinho, essa é a garantia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): O momento produz emoções muito intensas que é necessário dominar sem, no entanto, as reprimir, porque não há nada mais perigoso do que reprimir sentimentos, já que assim, ao longo do tempo se transformam em ressentimentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): É insuficiente que as pessoas concordem com tudo que você demanda, importante mesmo é que elas atuem de acordo com o que prometem. Para isso acontecer, é imprescindível que você as monitore de perto. Só assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): As pessoas não são descartáveis, como peças de máquinas, porém, elas são substituíveis, especialmente se por essas coisas estranhas da vida algumas delas começam a ser opressivas e exigir coisas além da conta.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11): Entre a maravilhosa imaginação, que é uma dimensão que desconhece limitações, e a realidade concreta, há uma passagem muito estreita, por onde não cabe tudo, mas somente o que você tiver capacidade de realizar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12): Com palavras suaves e gestos cordiais, você preparará o terreno para as pessoas aceitarem suas propostas. Essa preparação é essencial, porque assim você não terá de gastar tempo em lutas inglórias e inúteis.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Para haver o necessário entendimento entre as pessoas com que você convive, tem de haver conversas abertas e sinceras sobre os temas que, de outra maneira, ficando ocultos, provocariam opressão. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Se cada pessoa envolvida em relacionamentos fizesse a parte que lhe toca, não haveria tantos conflitos nem tampouco distorções. Porém, há uma tendência às pessoas se acomodarem enquanto outras assumem todas as tarefas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Você está com todos os ingredientes necessários para realizar uma enorme mudança, mas essa não acontecerá por obra e graça do poder do pensamento, você terá de se munir de coragem e fazer o necessário. Em frente.