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Famosos lamentam morte de Juca de Oliveira nas redes; veja

Artistas como Ary Fontoura e Adriane Galisteu prestam homenagens e destacam legado do ator

Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A morte do ator Juca de Oliveira provocou comoção nas redes sociais neste sábado (21/3). Considerado um dos nomes mais importantes da dramaturgia brasileira, ele foi homenageado por Ary Fontoura, Adriane Galisteu, Letícia Spiller, Luiz Fernando Guimarães e outras personalidades.

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A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou nas redes sociais uma galeria de fotos com o artista. Na legenda, afirmou sua gratidão e privilégio pelo que aprendeu e por ter convivido com o artista. “Hoje dói perceber que se fecha um ciclo”, escreveu. “Juca era esse elo raro entre gigantes, o último dos moicanos de uma geração que ensinou elegância, inteligência e paixão pela cena.”

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Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3)
Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Ary Fontoura, colega de profissão de Juca, disse em publicação que “Juca de Oliveira se foi e com ele um pedaço do nosso palco, da nossa história e do nosso coração.”

Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3)
Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A atriz Debora Bloch, que contracenou com o ator na obra As Pupilas do Senhor Reitor, de 1994, compartilhou uma foto de bastidores da novela. “Juca foi um gigante do teatro, um ator maravilhoso, um parceiro generoso, divertido e apaixonado pelo seu ofício. [...] Eu amei trabalhar e conviver com ele. Te amo pra sempre, Juca”, relembrou.

Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3)
Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Murilo Rosa também usou as redes sociais para prestar uma última homenagem. O ator destacou na publicação o trabalho Araguaia, de 2010, em que contracenou com Juca. “Foi um grande convívio, uma pessoa extremamente do bem, um parceiro, amigo e bem-humorado. Um dos pilares da nossa dramaturgia. Fez de tudo na nossa profissão, me confidenciou coisas interessantíssimas na época. O tempo não para, infelizmente, muitas despedidas sempre”, escreveu.

Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3)
Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Os atores Letícia Spiller e Luiz Fernando Guimarães compartilharam uma foto nos stories em homenagem ao ator.

O ator Juca de Oliveira morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21/3), em São Paulo. O artista estava internado no hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, por causa de uma pneumonia e de uma condição cardiológica.

Saiba Mais

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    Artistas homenageiam Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21/3) Foto: Reprodução/Redes Sociais
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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 21/03/2026 14:10
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