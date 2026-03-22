BBB 26: Leandro se salva e Jordana está no Paredão após Triângulo de Risco

Jordana está no Paredão do BBB 26 deste domingo, 22, após a dinâmica do Triângulo de Risco realizada na noite deste sábado, 21. Ela ainda disputa a Prova Bate e Volta.
Ela levou a pior em uma disputa de sorte e blefe por parte de Leandro Boneco, até então no Paredão por conta da 1ª parte da dinâmica, exibida na sexta. Jonas foi o outro escolhido para o desafio.
Leandro era o único que sabia que a pulseira do Paredão estava na Caixa 2, que ficou inicialmente com Jordana. Imaginando que se ele pedisse para trocar, imaginariam que a pulseira estaria com ele, na Caixa 1, arriscou e trocou com Jordana, ficando momentaneamente com a pulseira do Paredão.
A estratégia arriscada deu certo. Ela desfez a troca na rodada seguinte, retornando para a Caixa 2, que a indicaria ao Paredão, permitindo que Boneco se salvasse. "Que jogada do Boneco! Olha o risco que ele correu!", destacou Tadeu Schmidt.
Confira abaixo como foi o Triângulo de Risco e, em seguida, a explicação sobre como funcionaria a prova feita por Tadeu Schmidt antes do programa.
Triângulo de Risco do BBB 26 coloca Jordana no Paredão
- Boneco colocou a pulseira do Paredão na Caixa 2.
- Jonas escolheu a Caixa 3.
- Jordana escolheu a Caixa 2.
- Leandro Boneco ficou com a Caixa 1.
- Leandro escolheu trocar a Caixa 1 com a Caixa 2 de Jordana.
- Jordana escolheu trocar a Caixa 1 com a Caixa 2 de Boneco.
Como funciona a dinâmica do Triângulo de Risco no BBB 26
- Leandro vai esconder uma pulseira com a palavra "Paredão" dentro de uma entre três caixas.
- Leandro escolhe duas pessoas para disputar o Triângulo de Risco com ele. Também escolhe quem vai escolher a caixa primeiro em relação ao outro.
- Após ambos escolherem suas caixas, a remanescente ficará com o próprio Leandro.
- Cada participante poderá trocar de caixa, mas apenas uma vez. Eles não são obrigados a realizar a troca.
- Leandro faz a primeira troca. Em seguida, quem escolheu a caixa primeiro. Por último, a segunda pessoa a escolher a caixa na etapa anterior, pode fazer a troca.
- As três caixas serão abertas simultaneamente. Quem estiver com a pulseira do "Paredão" disputa a Prova Bate e Volta de domingo, 22.
Dinâmica desta semana no BBB 26
- Na quinta, 19, Alberto Cowboy venceu a Prova do Líder.
- Na sexta, 20, os quatro primeiros eliminados na Prova do Líder fizeram a 1.ª etapa do Triângulo de Risco, que resultou em Leandro Boneco no Paredão.
- No sábado, 21, Leandro Boneco ganhou a Prova do Anjo.
- No sábado, 21, Leandro Boneco disputa o Triângulo de Risco com outros dois participantes. Pode se salvar ou colocar outra pessoa na berlinda.
- No domingo, 22, formação do Paredão (confira detalhes abaixo).
- Na terça, 24, Paredão triplo. Um participante será eliminado.
Como será a formação do Paredão do BBB 26 desta semana
- O Anjo Leandro imuniza uma pessoa (ou duas, se não tiver vídeo da família).
- Participante indicado pelo Líder Alberto (sem Bate e Volta).
- Participante que perdeu a dinâmica de sábado à noite.
- Participante mais votado pela casa.
- Participante indicado pelo mais votado pela casa (contragolpe).
- Prova Bate e Volta (três jogam e um se salva).