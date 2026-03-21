Morre o ator Juca de Oliveira, aos 91 anos

O ator Juca de Oliveira morreu aos 91 anos na madrugada deste sábado (21/3), em São Paulo. O artista estava internado no hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, por causa de uma pneumonia e de uma condição cardiológica. As informações são do g1.

Juca de Oliveira nasceu em São Paulo em 16 de março de 1935. Ele atuou por mais de 40 anos na TV Globo, e participou de novelas, minisséries e seriados.

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A primeira telenovela de Juca de Oliveira foi Quando o Amor é Mais Forte, em 1964, na extinta TV Tupi. Em 1969, protagonizou Nino, o Italianinho. Além de ator, Juca também foi dramaturgo.

"Trabalhava em um banco e, quando terminei o colégio, não sabia exatamente o que fazer. Resolvi fazer um teste vocacional e me disseram que eu não devia fazer nem engenharia nem medicina, porque, segundo eles, tinha dificuldade de raciocínio no campo espacial. Devo ter mesmo, porque até hoje não sei o que significa isso. Acabei fazendo faculdade de Direito na USP. Mas o teste vocacional tinha dito, para meu espanto, que eu devia fazer teatro", disse Juca ao Memória Globo em 2021.

O primeiro espetáculo que ele participou, Frei Luis de Sousa, de Almeida Garrett, não fez muito sucesso, mas na plateia estava Flávio Rangel, um dos mais importantes diretores de teatros do país, que o convidou para participar do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC).

Então, ele começou a carreira artística no Teatro Brasileiro de Comédia e encenou várias peças, como A Semente, de Gianfrancesco Guarnieri, e A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller.

Durante a ditadura militar, Juca de Oliveira acabou se exilando na Bolívia. Em 1968, ele assumiu a presidência do Sindicato dos Atores de São Paulo, quando conseguiu importantes avanços para a categoria, como a regulamentação do ator, a quantidade máxima de tempo de gravação e, até mesmo, uma lei, que ele mesmo redigiu, estabelecendo que o texto teria que ser liberado para memorização 72 horas antes da gravação.

Juca fez parte do elenco de Torre de Babel, de Silvio de Abreu, e viveu o Doutor Albieri, um médico geneticista que produzia um clone humano, em O Clone, de Gloria Perez. Ele também interpretou Santiago em Avenida Brasil (2012).