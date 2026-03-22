Ângela Vieira relembra detalhes do ensaio para a Playboy

Ângela Vieira abriu o jogo sobre os bastidores do ensaio nu que realizou para a revista Playboy, em 1999, quando tinha 47 anos.
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Em entrevista ao podcast Vozes do Retiro, do Retiro dos Artistas, a artista veterana relembrou o trabalho feito com o fotógrafo Bob Wolfenson, ao qual rasgou elogios: "Eu disse que faria desde que fosse com alguém compatível com o meu olhar", contou.
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Segundo Ângela Vieira, a escolha do cenário na Itália trouxe uma definição por trás: "Tenho avó italiana, minha ascendência é italiana, portuguesa e indiana. Achei que seria maravilhoso", disse.
A atriz veterana contou, no entanto, que um imprevisto acabou alterando a autoria da imagem principal. Apesar disto, ela defendeu o ensaio e disse não guardar arrependimentos. "O nu, como tudo na vida, pode ser registrado de uma forma ou de outra, dependendo de como é mostrado. Achei que foi um ensaio muito bonito. Muito elegante", concluiu Ângela Vieira.