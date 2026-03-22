Chappell Roan fala sobre polêmica com filha de jogador do Flamengo

A cantora norte-americana, Chappell Roan, 28 anos, headliner do Lollapalooza 2026, se pronunciou nas redes sociais neste domingo (22/3), após acusações feitas pelo jogador do Flamengo, Jorginho, 34. Segundo o atleta, os seguranças da cantora teriam intimidado a filha dele, de 11 anos, em um hotel na capital paulista.

Leia também: Artista Revelação no Grammy, Chappell Roan estreia no Lollapalooza Brasil

Jorginho compartilhou que a esposa e a filha estavam em São Paulo para acompanhar o festival. A menina teria tentado olhar para Chappell Roan durante o café da manhã, já que estavam hospedadas no mesmo hotel. Entretanto, após tentar vê-la, um segurança “grande” foi até a mesa delas. “Começou a falar de forma extremamente agressiva com a minha esposa e com a minha filha, dizendo que ela não deveria permitir que minha filha 'desrespeitasse' ou 'assediasse' outras pessoas”, disse o volante do Flamengo. “Sem os fãs, ela não seria ninguém.”

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na manhã deste domingo (22/3), a cantora também usou as redes para dar sua versão. Ela não cita nome de ninguém e afirmou que não viu a mãe e a filha e não pediu intervenção da segurança. “Eu nem vi, eu nem cheguei a ver uma mulher e uma criança. Eu não pedi para o segurança ir lá e falar com essa mãe e essa filha”, disparou.

A artista também comentou que o segurança que abordou a família de Jorginho não era da equipe dela. “O que aconteceu hoje com uma família que se envolveu com um segurança que não era o meu segurança pessoal”, disse.

Leia também: Lollapalooza 2026: veja como assistir grátis na TV e no streaming

A cantora também destacou que é injusto que o segurança assuma que alguém não tem boas intenções, “principalmente quando não há motivo para acreditar nisso porque nenhuma ação foi sequer tomada”. “Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças. Isso é loucura. Peço desculpas à mãe e à filha por alguém ter presumido que vocês fariam algo e, se vocês se sentiram desconfortáveis, isso me deixa muito triste”, concluiu.