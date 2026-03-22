Fernanda Montenegro fala sobre possível aposentadoria: "Só tenho o presente" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fernanda Montenegro abriu o jogo sobre suas expectativas para a longeva carreira, e a possibilidade de selar sua aposentadoria da função de atriz com o filme Velhos Bandidos, que estreia no próximo dia 26 de março, nos cinemas.

"Só tenho o presente"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a premiada artista, de 96 anos, refletiu sobre o momento atual com a mesma lucidez que atravessa sua trajetória artística. Há uma hora na vida em que a gente não tem mais futuro, sem morbidez. Tem só o presente. Acho que eu só tenho o presente, declarou.

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Já fiz perto de 40 filmes. E fiz muita comédia na minha vida, porque gosto mesmo. Além disso, neste filme tem também o conjunto de companheiros de cena, afirmou Fernanda Montenegro, ao descrever o que a atraiu para o longa. "Tudo foi uma festa. Foi um prazer fazer esse filme", disse.

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Questionada sobre a ascensão de novos artista, Fernanda destacou para além do filme que "o ser ator tem milênios", e acrescentou: "Nós representamos a humanidade carnificada. Essa é a grande função da nossa vida de ator e de atriz. Então, há sempre uma geração que está vindo graças a Deus ou graças aos deuses ou graças a Dionísio", pontuou.