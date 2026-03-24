Bridgerton: Francesca será a protagonista da 5ª temporada; veja teaser - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Netflix divulgou nesta terça-feira (24/3) o primeiro teaser da 5ª temporada de Bridgerton, que confirma Francesca como protagonista.

O teaser indica um possível romance entre Francesca e Michaela.

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Confira o vídeo, em português, no final da página.

Tudo sobre a nova temporada de Bridgerton

Com oito episódios, a quarta temporada de Bridgerton acompanhará Benedict (Luke Thompson), o boêmio segundo filho. Relutante em se estabelecer como seus irmãos, sua perspectiva muda quando ele encontra uma cativante Dama de Prata no baile de máscaras de sua mãe.

Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Simone Ashley (Kate Sharma), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton) e mais estão na 4ª temporada.

Jess Brownell e Shonda Rhimes são alguns dos produtores executivos.

Lançada em 2020 pela Netflix, Bridgerton se tornou um fenômeno global. As três temporadas da série estão entre as Top 10 mais populares da história da Netflix, com a primeira e a terceira ocupando atualmente a 5ª e a 7ª posições no ranking, respectivamente. O sucesso é tão grande que gerou spin-off, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton, que também dominou o Top 10 Global.

As quatro temporadas completas de Bridgerton estão disponíveis na Netflix. A série já está renovada para a quinta e sexta temporadas, que ainda não tem previsão de estreia.

Teaser da 5ª temporada:

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