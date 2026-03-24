Luto

Morre o ator Gerson Brenner, aos 66 anos, galã da teledramaturgia

Famoso pela novela Rainha da Sucata, o ator sofria com sequelas após ter sido baleado em um assalto há quase 30 anos atrás

O ator vivia em São Paulo e deixa sob os cuidados da esposa, Marta Mendonça Brenner - (crédito: Reprodução Instagram)

Morreu, nesta segunda-feira (23/3), o ator brasileiro Gerson Brenner.  A morte foi confirmada por familiares à Quem.

Famoso por novelas como Rainha da Sucata e Deus nos Acuda, e também pela beleza física, ele estava afastado da vida pública desde que foi baleado em um assalto, em 1998. Brenner sofria com sequelas do ataque, ficando com a fala e a mobilidade comprometidas após ser baleado na cabeça. O episódio interrompeu bruscamente a carreira do ator que, na época, aguardava o nascimento da segunda filha com a ex-esposa, Denize Tacto. 

Nas redes sociais, a atriz Marisa Orth lamentou a morte de Brenner, com quem contracenou em Rainha da Sucata. “O caminho do Gerson foi muito difícil, sofreu um atentado criminoso que acabou com sua saúde, lhe tolheu os movimentos e fala. Hoje é dia de lembrar dele lindo! Feliz, Forte e talentoso. Agora vc tá livre Gerson”, escreveu na publicação.

O ator, de 66 anos, vivia em São Paulo e deixa a esposa, Marta Mendonça Brenner. Ele também deixa duas filhas: Vica Brenner, de 25, com Denise Tacto, e Anna Luisa Haas Oliveira, de 31, com Ana Cristina Haas.

Saiba Mais

postado em 24/03/2026 00:05
