Troféu Imprensa pode ganhar formato inspirado no Oscar





O SBT prepara mudanças relevantes para a próxima edição do Troféu Imprensa, tradicional premiação da emissora que será gravada em 15 de abril. A proposta é modernizar o formato e aproximá-lo de grandes cerimônias internacionais, como o Oscar, incluindo a participação de artistas de diferentes emissoras na apresentação das categorias.

Patricia Abravanel e Celso Portiolli continuam confirmados como os apresentadores principais, mas a emissora abriu negociações para que talentos de fora também subam ao palco e anunciem vencedores. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

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Historicamente, o Troféu Imprensa já recebeu artistas contratados de concorrentes na plateia ou em interações pontuais, mas o comando da cerimônia sempre esteve restrito aos apresentadores do SBT. A proposta atual rompe com essa tradição ao dividir o protagonismo com nomes externos.

A iniciativa faz parte de um movimento estratégico para reposicionar a premiação e ampliar sua relevância no mercado televisivo. Inspirado no modelo do Oscar, o novo formato busca dar mais dinamismo ao evento, com diferentes personalidades anunciando categorias específicas, o que deve gerar maior repercussão e engajamento.

Nos bastidores, as conversas seguem em andamento. O SBT negocia diretamente com artistas e também com emissoras concorrentes para viabilizar as participações, em acordos que envolvem interesses comerciais delicados. A expectativa é reunir um elenco diverso, capaz de atrair não apenas o público da emissora, mas também fãs de diferentes segmentos da TV brasileira.

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A reformulação marca uma tentativa de revitalizar o Troféu Imprensa, que por décadas foi um dos eventos mais prestigiados da televisão nacional, mas perdeu força nos últimos anos. Ao apostar em um formato mais aberto e colaborativo, o SBT busca resgatar o impacto da premiação.