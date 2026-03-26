BBB 26: Ana Paula consegue entrar na festa de Cowboy e provoca: "Frouxo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ana Paula, na madrugada desta quinta-feira (26/3), conseguiu cumprir o desafio Barrado no Baile, do BBB 26. Ela foi novamente barrada da festa do líder Alberto Cowboy.

Basicamente, o desafio era acertar as três chaves que abriam um baú. Dentro tinha um convite especial para participar da festa. "Você ainda tem uma chance de ir à Festa do Líder. Para isso, você precisa pegar o convite que está trancado dentro do baú, protegido por três cadeados. Atenção: se algum cadeado for danificado, você perderá a chance de ir para a Festa. Boa sorte", dizia o comunicado.

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Animada, Ana Paula pediu à produção do programa que tocasse a música Erva Venenosa, grande sucesso na voz Rita Lee, em sua entrada triunfal. Assim que retornou à festa, ela provocou a histeria dos aliados, Milena, Juliano Floss e Samira e a irritação de Cowboy, Jordana e Solange Couto.

Nesta quinta-feira (26), o BBB 26 entra oficialmente em seu modo turbo. Toda semana, terão duas eliminações.

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