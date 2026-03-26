Patrícia Poeta fala sobre novidades no Encontro: "Desafio é inovar"





O programa Encontro terá novidades já a partir desta sexta-feira (27). A atração das manhãs da Globo estreia o quadro Encontro de Fé, que busca promover o diálogo entre diferentes crenças religiosas por meio de projetos sociais.

Em cada episódio mensal, líderes de duas religiões se encontram, apresentam suas iniciativas e refletem sobre como a fé pode se transformar em ações concretas de impacto social e na vida das comunidades. No primeiro programa, haverá um intercâmbio entre representantes do espiritismo e da igreja Betesda, ligada à comunidade evangélica, mostrando o trabalho realizado em prol de seus fiéis.

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Para a apresentadora Patrícia Poeta, a proposta é criar um espaço de acolhimento contra a intolerância religiosa e destacar o que une cada segmento. "É abrir espaço para o encontro, para a aproximação, para a união, com cada um mostrando o significado de sua fé e como isso impacta vidas. A ideia é unir, num país multireligioso. Exercer a tolerância", afirmou em conversa com jornalistas.

Além disso, o programa passará a ser transmitido ao vivo de diferentes cidades brasileiras uma vez por mês. Já esteve em Santos (SP) e no Rio de Janeiro; na próxima segunda (30), será a vez de Foz do Iguaçu (PR). "A gente ama estar perto da galera, a riqueza dos sotaques. Gravamos de sexta a domingo e fechamos a maratona ao vivo na segunda", contou Patrícia, que já tem na agenda passeios pela cidade, incluindo um safari pelas Cataratas. Depois de Foz, o Encontro seguirá para Fortaleza (CE) e Natal (RN).

Segundo o diretor Ariel Jacobowitz, o programa vive um momento especial e os novos quadros refletem isso: "A Globo está feliz com o Encontro".

Os quadros Encontro de Fé e Encontro pelo Brasil também funcionam como respiro, já que nem sempre a atração matinal consegue escapar de pautas mais densas. Por estar ao vivo, o factual muitas vezes ocupa espaço no início da edição. "Às vezes mando mensagens ao diretor às três da manhã com possíveis pautas", revelou Patrícia.

Ela reforça que o desafio é se reinventar diariamente: "Nosso olhar é sempre no sentido de avançar em cada assunto. O desafio é ser diferente todo dia. Um dos programas mais difíceis é quando está tudo pronto, convidados no sofá, e alguém morre. Montamos do zero".

A gaúcha também relembrou os momentos mais delicados de sua carreira, especialmente durante as chuvas no Rio Grande do Sul, quando sua saúde mental foi bastante afetada. "Ao longo da carreira, dei notícias difíceis, mas procuro me organizar. Quando chego em casa, preciso de solitude para me reconectar. Mas nesses quase quatro anos, principalmente após o desastre no Sul, houve dias em que eu não conseguia nem jantar. Demorei meio ano para me recuperar", contou.