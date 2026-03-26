Cacau Protásio mostra desespero após reação alérgica: "Sem abrir o olho" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Cacau Protásio, que marcou como a Zezé de Avenida Brasil, relatou o seu desespero aos fãs nesta quarta-feira (25/3), após usar uma pomada capilar que acabou afetando os seus olhos.

"Muito cuidado para a mulherada que usa pomada. Lesionei minha vista gravemente, achei que ficaria cega. Hoje de madrugada acordei sem conseguir abrir o olho, lacrimejando muito, vamos ter cuidados com as pomadas de cabelo. Meu olho está verde, bem inflamado, com muita dor. Vim em uma clínica 24, mas é desesperados, vamos ter cuidados com as pomadas de cabelo", disparou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após o desabafo, a equipe da atriz explicou que ela teve um quadro agudo de dor ocular no olho direito. Nos stories, Cacau mostrou algumas imagens.

"Os sintomas tiveram início na tarde de terça-feira (24/3), durante as gravações de Os Farofeiros 3. Após avaliação médica, foi diagnosticada uma reação alérgica associada ao uso de uma pomada capilar utilizada na fixação e modelagem de tranças", explicou.