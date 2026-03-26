



Pascal Duvier, segurança envolvido na polêmica com a cantora Chappell Roan, quebrou o silêncio sobre o assunto, e negou fazer parte da equipe oficial da artista americana.

Em nota publicada nas redes sociais, o profsisional reagiu ao caso que aconteceu durante o fim de semana do Lollapalooza, em um hotel em São Paulo, e ganhou repercussão nas redes sociais após relatos do jogador Jorginho, do Flamengo.

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Normalmente não abordo rumores online, mas as acusações atualmente que circulam são falsas e constituem difamação, declarou Pascal Duvier, onde assumiu a responsabilidade do fato. Minhas ações não foram realizadas em nome de Chappell Roan, de sua equipe de segurança, de seus empresários ou de qualquer outra pessoa, escreveu.

Duvier afirmou que conversou com Catherine Harding, mãe de Ada Law, de 11 anos, e que a abordagem foi feita com boas intenções, embora tenha reconhecido que o desfecho foi negativo. Ele explicou ainda que estava no local a trabalho para outra pessoa, e que tomou a decisão com base em informações recebidas e na avaliação de risco do ambiente.

O texto Segurança quebra o silêncio e nega vínculo com Chappell Roan após polêmica em São Paulo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.