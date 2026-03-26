Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi fala sobre aumentar a família

Rayane se emocionou com o carinho de Belo por seu filho Zion e brincou sobre os planos - (crédito: Reprodução/Instagram )





Rayane Figliuzzi usou as redes sociais na noite desta última quarta-feira (25/3), e comentou sobre a possibilidade de aumentar a família com o namorado, o cantor e ator Belo, atualmente no ar como Misael na novela Três Graças, da Globo.

Através dos Stories do Instagram, a ex-participante de A Fazenda 17 se emocionou com o carinho do amado por seu filho, Zion de 4 anos, e brincou sobre os planos. "Belo surgiu na minha vida para mostrar que o amor realmente existe sim. Mesmo que você passe por muitos momentos ruins antes. Fico muito feliz e muito agradecida por tudo que vem acontecendo na minha vida", elogiou ela, de início.

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"Zion é um presente de Deus pra mim hoje e o Belo mostrando para ele como é o amor, educando o meu filho, dando amor para ele é lindo demais!", disse Rayane Figliuzzi, que ainda celebrou a convivência entre o cantor e seu filho.

Bem-humorada, a influenciadora ainda deixou no ar a possibilidade de aumentar a família. E quem sabe não venha uma Soweta por aí no final do ano?, brincou ela, citando uma versão feminina do nome Soweto, grupo de pagode do qual o cantor foi vocalista de 1993 a 2000.

O texto Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi comenta possibilidade de aumentar a família: Soweta? foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.