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Exposição em cartaz no MAB aborda memória e violência contra a mulher

Geometria da memória, da artista Paula Parisot, ocupa o Museu de Arte de Brasília (MAB) com obras sobre experiências femininas coletivas e individuais

Geometria da Memória reflete sobre todos os tipos de violência de gênero por meio de obras com tecidos, costuras e pinturas - (crédito: Divulgação)
Geometria da Memória reflete sobre todos os tipos de violência de gênero por meio de obras com tecidos, costuras e pinturas - (crédito: Divulgação)

A depender da perspectiva e da distância, as obras da exposição Geometria da memória, em cartaz no Museu de Arte de Brasília (MAB), engajam diferentes tipos de diálogos, mas sempre cercados por uma mesma temática: como se dão e se entrelaçam as experiências femininas coletivas e individuais. Criada pela artista e escritora Paula Parisot, em parceria com o Coletivo Transverso, a exposição faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido ao longo dos últimos anos entre o Brasil e a Argentina, onde a artista é radicada, sobre temas como memória, identidade e construção de narrativa do passado. 

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Paula utiliza formas geométricas para evocar fragmentos de memórias e, com tecidos e costuras, faz uma metáfora entre as suturas  usadas  para unir partes rasgadas de um corpo e o sofrimento causado pela violência. "Nessa exposição, falo muito sobre o que vivi nos últimos 10 anos, como essa experiência se organiza na mitologia da minha própria vida", explica, ao apontar como o individual é, também, parte de uma experiência coletiva. "Assim como as mitologias clássicas estruturam a experiência humana, eu, ao revisitar minha trajetória, minha vida, reconheço arquétipos padrões que se repetem, medos, conflitos e até transformação."

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Autora de cinco livros e conhecida por ter sido pupila do escritor Rubem Fonseca, Paula também transita nas artes visuais com obras que misturam atos performáticos e a produção de objetos. Em Brasília, com o Coletivo Transverso, ela realizou projeções que alertam para a violência de gênero. "São imagens alertando sobre todo tipo de violência contra a mulher, não só física, mas moral, psicológica, patrimonial. Hoje me dou conta de que, quando uma mulher é atacada, todas são atacadas. E se a gente não se junta, a gente está ferrada, porque a violência está em tudo."

Para a artista, o feminino é, também, um vocabulário poderoso. "Quando tenho esse vocabulário, posso articular as coisas. Na ausência do meu marido, que morreu muito jovem, fiquei sozinha com duas crianças pequenas e fui lançada num território que me fez entender que a autonomia e a desobediência de uma mulher não é tolerada, a mulher que desobedece é castigada."

Entender a geometria da própria história, os ângulos e as simetrias, ela acredita, permite perceber as repetições e entender como ela deve ser interrompida. "No vídeo da exposição, falo muito sobre a importância de cuidarmos da nossa memória individual para não cair na amnésia coletiva. É muito sobre isso a exposição", diz. "Todas essas obras feitas com tecido, costura, linhas interrompidas são também telas partidas ao meio, telas que são como o corpo da pessoa." De longe, as obras sugerem formas geométricas definidas, mas, ao se aproximar, o observador se dá conta dos materiais e de uma dinâmica mais orgânica. 

Geometria da Memória

Exposição de Paula Parisot. Visitação até dia 21 de junho, diariamente, das 10h às 19h, no  Museu de Arte de Brasília (MAB)

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Nahima Maciel

Repórter

Repórter do Correio Braziliense desde 2000 com experiência na cobertura de Cultura, especialmente artes plásticas, literatura e teatro.

Por Nahima Maciel
postado em 29/03/2026 06:00
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