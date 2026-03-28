'Vingadores - Doutor Destino': Elizabeth Olsen aparece com capacete do vilão

A atriz Elizabeth Olsen comentou sobre seu possível retorno ao Universo Cinematográfico da Marvel em Vingadores: Doutor Destino e na sequência, Guerras Secretas, mas afirmou não ter informações sobre os projetos.

Eu não sei nada sobre nada disso, disse a intérprete da Feiticeira Escarlate em recente entrevista. Eu ofereci ideias que eu gostaria de tentar fazer. Gostaria de estar a serviço de uma história. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Até o momento, a Marvel Studios não confirmou a participação da atriz nos próximos filmes da franquia. No entanto, em uma foto de Olsen que está circulando na internet, ela aparece segurando o capacete do Doutor Destino – o que foi suficiente para deixar os fãs da Marvel intrigados.

Confira abaixo:

Vingadores: Doutor Destino será mais sério e complexo, dizem diretores

Tudo sobre Vingadores: Doutor Destino

A Marvel está mantendo segredo sobre a história deste quinto filme dos Vingadores.

As filmagens de Vingadores: Doutor Destino terminaram em setembro. Ainda não há data para começarem as filmagens da sequência, Vingadores: Guerras Secretas, que coloca um ponto final na Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel.

O elenco de Doutor Destino conta com Chris Hemsworth como Thor, Vanessa Kirby como Sue Storm / Mulher Invisível, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Letitia Wright como Shuri / Pantera Negra, Paul Rudd como Homem-Formiga, Wyatt Russell como John Walker / Agente Americano, Tenoch Huerta Mejía como Namor, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / Coisa, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova, Kelsey Grammer como Fera, Lewis Pullman como Sentinela, Danny Ramirez como Falcão, Joseph Quinn como Johnny Storm / Tocha Humana, David Harbour como Guardião Vermelho, Winston Duke como MBaku, Hannah John-Kamen como Fantasma, Tom Hiddleston como Loki, Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, Alan Cumming como Noturno, Rebecca Romijn como Mística, James Marsden como Ciclope, Channing Tatum como Gambit, Pedro Pascal como Reed Richards / Senhor Fantástico, e Robert Downey Jr. como Doutor Destino.

Joe e Anthony Russo, que já dirigiram Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato, retomam suas funções em Doutor Destino e Guerras Secretas.

Vingadores: Doutor Destino será lançado em 17 de dezembro de 2026 e sua continuação, Vingadores: Guerras Secretas, chega em 17 de dezembro de 2027.

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