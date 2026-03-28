Netflix paga fortuna a Brad Pitt e Tarantino por novo 'Era Uma Vez em Hollywood' - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Netflix está investindo pesado em sua nova parceria com Quentin Tarantino. O filme As Aventuras de Cliff Booth, sequência de Era Uma Vez em… Hollywood, deve chegar ainda este ano com um orçamento estimado em cerca de US$ 200 milhões.

O longa será estrelado por Brad Pitt, que retorna ao papel do dublê Cliff Booth. A produção também conta com direção de David Fincher e roteiro de Tarantino, reunindo três dos principais nomes envolvidos no projeto.

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Segundo informações do Puck, apenas os principais nomes já representam uma fatia significativa do orçamento. Brad Pitt deve receber cerca de US$ 40 milhões para atuar e produzir o filme, enquanto David Fincher ganha US$ 20 milhões. Já Quentin Tarantino recebeu mais de US$ 20 milhões pelos direitos de seu roteiro.

O valor total destinado a elenco e criadores pode chegar a aproximadamente 40% do custo do projeto, o que ajuda a explicar o alto investimento da plataforma.

O longa original, lançado em 2019, teve orçamento de US$ 90 milhões e arrecadou cerca de US$ 377 milhões mundialmente, além de receber 10 indicações ao Oscar.

Tudo sobre As Aventuras de Cliff Booth

Brad Pitt retorna ao papel de Cliff Booth, o dublê carismático que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2020. A trama acompanhará a vida do personagem oito anos após os eventos de Era uma Vez em… Hollywood, mostrando o que aconteceu com o ex-dublê após o fim da Era de Ouro de Hollywood.

Desta vez, a direção fica a cargo de David Fincher (Clube da Luta, Garota Exemplar), enquanto o roteiro foi escrito por Quentin Tarantino, criador do universo original.

O elenco também conta com Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, J.E. Burton e Scott Caan.

O projeto tem um orçamento estimado de 200 milhões de dólares e deve ser uma das maiores apostas da Netflix nos cinemas.

Era uma Vez em… Hollywood, de 2019, arrecadou 392 milhões de dólares mundialmente e recebeu 10 indicações ao Oscar, consolidando-se como um dos maiores sucessos de Tarantino.

As Aventuras de Cliff Booth tem estreia prevista para agosto em cinemas selecionados e depois chega a Netflix.

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