Horóscopo: confira o que os astros revelam para este domingo (29/3)

Data estelar: Lua Vazia das 14h27 até 16h34hs (horário de Brasília)

O período de Lua Vazia de hoje é curto, mas significativo, porque acontece, ou no meio do sagrado almoço dominical ou no retorno para casa das atividades em busca de descanso e revitalização.

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As Luas Vazias são ótimas para recolhimento, descanso e despreocupação, tanto mais ainda para as atividades subjetivas, como leitura, oração, meditação e tantas outras que sirvam de alimento para o ser subjetivo e invisível que nós também somos, e que raramente tem vez no meio de nossas atividades cotidianas.

Segundo a Bíblia até Deus descansou no sétimo dia, isto é, se recolheu e suspendeu a atividade criativa, por que seria diferente com os humanos? A única diferença é na frequência em que nós, os humanos, precisamos do recolhimento subjetivo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Prepare a alma para fazer as cobranças pertinentes, mas também para ser cobrada, porque em relacionamentos tudo é um caminho de ida e volta. Portanto, só faça as cobranças daquilo que você tenha intenção de oferecer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todo esse monte de assuntos que circula pela sua alma, uma mistura de dilemas e certezas, de angústias e esperanças, há de ser tratado com muita sabedoria, para não tirar conclusões precipitadas sobre nada. É por aí.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando as pessoas se reúnem, seja de uma forma casual ou por motivos profissionais, neste tipo de momento tendem a surgir tensões que, no fundo, não são significativas, mas que podem atrasar a marcha de tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As boas oportunidades de progresso se misturam com outras, que são promessas vazias. É hora de você luzir sua capacidade de discernir direito essa diferença, para só assumir as responsabilidades que sejam pertinentes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todas essas questões que merecem negociação e esclarecimento tendem a se concentrar nesta próxima semana. Portanto, isso é oportuno para você tirar de suas costas parte do peso que vem carregando sem solução. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é quando sua alma encontra a oportunidade de fazer manobras mais atrevidas, nos próximos dias essa será a nota dominante e, por isso, o temor de nada dar certo também aumenta. Não importa, siga em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As tensões nos relacionamentos significativos desta parte do caminho tendem a aumentar, mas trazem consigo a chance de se resolverem algumas coisas de longa data. É hora de cobrar e também de sua alma ser cobrada.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há assuntos que não vai dar para resolver dentro do prazo que sua alma pretende, e isso não há de se converter em alimento para a irritação. Aceite o ritmo que a vida impõe que você vai sair ganhando com isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso selecionar direito as pessoas com que você se relaciona, para sua alma não se dispersar com tanta conversa que parece promissora, mas que na verdade é vazia e faz com que você perca um tempo precioso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O fim de um ciclo é, ao mesmo tempo, o início de outro novo. A transição entre um e outro tende a ser um pouco desconfortável, porque nada ainda está no lugar definitivo. Suporte a transição com bom humor.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

São muitas picuinhas, mas há assuntos importantes também. Procure manter o espírito alegre e leve, mesmo diante das contrariedades, porque essas não têm poder suficiente para contaminar todo o sistema vital.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Vêm aí uns dias muito intensos e sua alma há de se preparar para que essa intensidade não seja traduzida como tensão ou angústia. A preparação implica certo nível de entrega confiante aos mistérios da vida.