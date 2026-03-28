O que Ana Paula falou sobre Cowboy ao indicá-lo para o paredão do BBB 26? - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Ana Paula, líder da semana, nesta sexta-feira (27), não pensou duas vezes em colocar o seu maior rival no BBB 26 no paredão: Alberto Cowboy. O brother não venceu a prova do Anjo, que era autoimune, e acabou ficando disponível para votação.

"Eu mando o ‘Humberto’ [Alberto Cowboy], que é meu embate aqui, que eu me lembre, desde sempre, e são brigas bem pesadas. Ao invés das pessoas brigarem com a gente com o que a gente tem aqui dentro, as pessoas tentam jogar com assuntos de fora, então as brigas ficam muito pesadas", disse no ao vivo.

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"Acho que perde todo o porquê da gente estar aqui. Então a minha indicação, hoje, é no Humberto", acrescentou a loira.

O paredão desta sexta-feira (27) terá seu desfecho no domingo (29), pela tarde, antes do programa de Eliana. Alberto Cowboy, Jordana e Leandro Boneco estão na berlinda. Segundo o site Votalhada, O veterano segue na liderança para ser eliminado.