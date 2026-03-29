Em prêmio, Paulo Vieira faz piada com PowerPoint da GloboNews sobre Vorcaro

Comentário de Paulo Vieira sobre o Caso Master e o powerpoint apresentado pela GloboNews foi feito em premiação durante o Domingão com Huck - (crédito: Reprodução redes sociais)

Durante a premiação Melhores do Ano, realizada no programa Domingão com Huck, neste domingo (29/3), o comediante e apresentador Paulo Vieira fez uma piada com o erro cometido em apresentação na GloboNews sobre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Em programa realizado no dia 20 de março, foi exibido um powerpoint que ligava o empresário, centro de um escândalo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores (PT). O recurso visual foi alvo de polêmica e resultou em uma retratação ao vivo por parte da jornalista Andréia Sadi.

Neste domingo, ao lado de Luciano Huck, Paulo Vieira mencionou o caso do Banco Master, que chamou de pirâmide. "Este ano eu prometi que não ia falar nada polêmico. Não vou mexer com gente grande. Um humor tranquilo. Mas e o [Daniel] Vorcaro? Que maravilha, né? Para quem não entendeu ainda o Vorcaro eu fiz até um PPT (Powerpoint) para mostrar para vocês. Brincadeira. Não fiz. Não sei fazer PPT, eu trabalho na Globo”, disse o apresentador.

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A fala foi seguida de palmas e agitação da plateia. Luciano Huck não interrompeu ou fez comentários sobre a fala do colega.

Rapaz! O Paulo Vieira falando do Banco Master e do PowerPoint do Vorcaro na cara do Luciano Huck, em horário nobre da Globo. pic.twitter.com/0UZOrk1MaT — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) March 29, 2026





Paulo Vieira continuou fazendo referência ao tema: “O negócio do Vorcaro que eu acho engraçado é que só mesmo o Brasil para produzir um mafioso que fala ‘momolada’”. O apresentador fez referência às mensagens enviadas por Vorcaro à namorada que vazaram.

Pedido de desculpas

Na última segunda-feira (23/3), a jornalista e apresentadora Andréia Sadi afirmou que o material apresentado no powerpoint estava “errado e incompleto”, além de que não deixava claro qual critério foi utilizado para a seleção das informações. Segundo Sadi, a imagem misturou contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de nomes sob análise da Polícia Federal.

A apresentadora também afirmou que a arte estava incompleta, uma vez que não incluiu nomes que já se tornaram públicos pela relação com o Banco Master, como ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), políticos e ex-diretores do Banco Central, “que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro”.

“Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas”, finalizou a apresentadora.