Anitta é cotada para assumir posto de rainha de bateria no Carnaval 2027 - (crédito: Reprodução/Instagram )





Anitta pode fazer o seu retorno à Marquês de Sapucaí em grande estilo, como rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, uma das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Segundo informações do jornal Extra, os rumores que já rolavam nos bastidores ganharam forças nos últimos dias com a possibilidade da ‘Girl from Rio’ aceitar o convite.

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As expectativas iniciais seriam de que Anitta assumiria o posto de rainha de bateria da Mocidade, uma espécie de embaixadora da agremiação, que desfila antes da comissão de frente e do carro abre-alas.

Todavia, Fabíola de Andrade, esposa do patrono Rogério Andrade, e madrasta do atual presidente, Gustavo, filho do bicheiro, é a rainha de bateria da Mocidade. Com uma queda evidente nas classificações ao longo dos últimos anos, a agremiação acredita que o recrutamento de Anitta poderia atrair uma mídia positiva em 2027.

O texto Anitta é cotada para assumir posto de rainha de bateria no Carnaval 2027 foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.