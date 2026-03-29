Andressa Urach usou as redes sociais e abriu o coração sobre os desafios emocionais que a acompanham desde que foi diagnosticada com transtorno borderline, bipolaridade e distorção de imagem corporal.

"Pensei em tirar minha própria vida"

Através de um relato publicado no Instagram, a ex-vice Miss Bumbum contou que, mesmo nos momentos em que parecia ter tudo em suas mãos, sentia um vazio insuportável que nada parecia preencher. Muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida, desabafou..

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Segundo Andressa Urach, a situação financeira precária contribuiu para agravar ainda mais seu estado mental. Além da frustração, veio o impacto financeiro com dívidas acumuladas e uma cobrança adicional de quase R$ 300 mil em custas judiciais, que aumentou ainda mais a pressão sobre sua vida.

Em meio às críticas e polêmicas, a criadora de conteúdo adulto assumiu sua responsabilidade: Eu sei que muitas vezes passo dos limites nos meus marketings. Eu sei que alguns conteúdos meus são pesados (..) Dói trabalhar com algo que fere a sua alma, afirmou.





O texto Andressa Urach abre o jogo sobre crise emocional e dívidas: Pensei em tirar minha própria vida foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.