'Pânico 7' atinge marca histórica de bilheteria na franquia

Pânico 7 segue faturando alto e atingiu um grande marco de bilheteria da franquia. Segundo dados do Deadline, o longa deve encerrar seu quinto fim de semana com cerca de US$ 204 milhões arrecadados no mundo.

Desse total, US$ 118,6 milhões vêm dos Estados Unidos, enquanto US$ 85,4 milhões foram registrados internacionalmente. É a primeira vez que um filme da franquia supera a marca de US$ 200 milhões sem ajuste de inflação.

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O desempenho também consolida o longa como o mais lucrativo da série. Nos Estados Unidos, o filme ultrapassou Pânico VI, que havia somado US$ 108,4 milhões.

No cenário global, Pânico 7 também superou o original de 1996, que arrecadou cerca de US$ 173 milhões ao longo de sua exibição.

Com isso, o novo capítulo da franquia se estabelece como o maior sucesso comercial da saga até agora.

Tudo sobre Pânico 7

O novo Pânico marca o retorno de nomes icônicos e uma nova fase para a franquia de terror. Neve Campbell e Matthew Lillard voltam a atuar sob a direção de Kevin Williamson, criador e roteirista dos filmes originais. O roteiro fica por conta de Guy Busick e James Vanderbilt, dupla responsável pelos dois capítulos mais recentes da saga.

Após ficar de fora do sexto filme, Campbell retoma o papel de Sidney Prescott, acompanhada de Courteney Cox, que mais uma vez viverá a jornalista Gale Weathers – a única personagem presente em todas as produções da série. Outro que retorna é Mason Gooding, intérprete de Chad Meeks-Martin nos dois últimos longas. Já Melissa Barrera, Jenna Ortega e Jasmin Savoy Brown, que completavam o Core Four, não estarão de volta.

A sequência trará ainda um novo elenco liderado por Isabel May, que deve interpretar a filha de Sidney Prescott – embora a cronologia do enredo levante dúvidas sobre essa relação. Também se juntam ao elenco McKenna Grace, Celeste OConnor e Anna Camp, prometendo renovar a dinâmica da franquia enquanto mantém viva a herança do terror slasher clássico.

Pânico 7 está em cartaz nos cinemas brasileiros.





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