



Carol Macharethe usou as redes sociais neste último final de semana, e anunciou o fim do seu relacionamento com MC Cabelinho.

Através do Instagram, neste último sábado (28/3), a musa da Unidos do Viradouro confirmou o término, em um texto divulgado em formato de nota. Quem me acompanha alguns anos sabe o quanto sou reservada, mas como vocês viram, ultimamente eu me coloquei em uma relação a qual era exposta, pois me relacionei com uma pessoa publica", iniciou.

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"Não temos mais uma relação"

"Pra quem ainda não entendeu: eu e o Victor (MC Cabelinho) não temos mais uma relação, sinto necessidade de avisar aqui pois quero que me desvinculem de qualquer coisa daqui pra frente", escreveu Carol Macharethe.

Em tempo, a musa do Carnaval e o cantor foram vistos em clima de romance ainda durante dos ensaios técnicos, no pré-carnaval, e posteriormente oficializaram, com cliques juntos publicados nas redes sociais.

O texto Musa do Viradouro anuncia término com MC Cabelinho: Não temos mais uma relação foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.