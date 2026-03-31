Ex de Ronaldo Fenômeno reage a críticas após criar perfil no OnlyFans - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Michele Umezu, mãe de Alexander, de 20 anos, um dos filhos do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, reagiu em torno das críticas que está recebendo após ter anunciado a criação de um perfil no OnlyFans.

"Preconceito"

Já recebi críticas, e isso é inevitável quando a gente se expõe. No começo incomodava mais, mas hoje aprendi a filtrar. Dou atenção ao que é construtivo e ignoro o que vem de preconceito. Isso me fortaleceu e me deixou mais segura, declarou a psicanalista.

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Conhecida do público desde a relação com Ronaldo Fenômeno, a criadora de conteúdo apontou que busca a discrição acerca da vida pessoal, apesar de ser mãe do filho de um dos maiores atletas da história do futebol nacional.

É uma parte delicada da minha vida. Nem tudo precisa ser exposto, mas procuro agir com responsabilidade, sempre priorizando o bem-estar dos meus filhos e da minha família, afirmou ela, que também é mãe de Rafaela, de 7.

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