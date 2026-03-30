Ex-BBBs Ivy Moraes e Arthur Picoli celebram dois anos de namoro com declarações e viagem romântica - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O romance entre Ivy Moraes e Arthur Picoli segue firme e ganhou um capítulo especial no último fim de semana. O casal completou dois anos de relacionamento e marcou a data com mensagens carinhosas nas redes sociais, além de momentos a dois longe da rotina.

Os dois, que participaram de edições diferentes do Big Brother Brasil, só começaram a namorar em 2024, surpreendendo fãs do reality. Desde então, vêm compartilhando registros do dia a dia e construindo uma relação que conquistou o público fora da casa mais vigiada do país.

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Para celebrar a ocasião, Ivy e Arthur apostaram em uma viagem romântica, aproveitando dias de descanso e tranquilidade. A influenciadora chegou a definir o passeio como perfeito, mostrando cliques descontraídos e momentos íntimos ao lado do namorado.

Na volta para casa, o clima de saudade já dava sinais de que o fim de semana especial tinha sido marcante. Em uma das publicações, Ivy apareceu de mãos dadas com Arthur durante o retorno, resumindo o sentimento de quem precisa deixar para trás dias de romance e retomar a rotina.