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RELAÇÕES DURADOURAS

Veja os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos

Alguns casais famosos brasileiros provam que o amor pode resistir ao tempo

Relações duradouras: os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Relações duradouras: os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Relações duradouras são raras no mundo das celebridades, mas alguns casais famosos brasileiros provam que o amor pode resistir ao tempo. A seguir, destacamos casais que estão juntos há mais de 30 anos, compartilhando histórias de companheirismo e superação.

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Tony Ramos e Lidiane Barbosa

O ator Tony Ramos e sua esposa Lidiane Barbosa estão casados há mais de 50 anos. Eles se conheceram na juventude e construíram uma vida sólida juntos, sendo um exemplo de parceria no meio artístico.

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O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, e Noely estão casados há mais de 40 anos. Pais da cantora Sandy e do músico Junior Lima, eles mantêm uma relação discreta e harmoniosa.

Glória Pires e Orlando Morais

A atriz Glória Pires e o cantor Orlando Morais estão casados há mais de 35 anos. Eles são pais de três filhos e frequentemente compartilham momentos familiares nas redes sociais.

Malu Mader e Tony Bellotto

A atriz Malu Mader e o músico Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, estão juntos desde 1990. O casal é conhecido por manter uma vida pessoal reservada e longe dos holofotes.

Marco Nanini e Fernando Libonati

O ator Marco Nanini e o produtor Fernando Libonati também compartilham uma relação de mais de 35 anos. Eles vivem um relacionamento baseado em amizade e companheirismo, sendo um exemplo de união duradoura.

Martinho da Vila e Cléo Ferreira

O cantor Martinho da Vila e Cléo Ferreira estão juntos há mais de três décadas. Eles mantêm uma relação sólida e discreta, longe dos holofotes da mídia.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 30/03/2026 22:30 / atualizado em 30/03/2026 22:30
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