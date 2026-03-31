



Simone Mendes abriu o jogo sobre os cuidados com o corpo, e foi sincera ao admitir que não gosta de realizar treinos físicos.

Em entrevista à revista Quem, a cantora contou que foi um exame pedido pela nutróloga para monitorar a sua composição corporal que a fez começar a se exercitar, mesmo sem preferência.

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"Não suporto academia"

"Eu não suporto academia. Tenho uma em casa, mas não gosto. As pessoas falam: ‘Quando você começar a ver os resultados, após uns seis meses, você vai começar a amar’. Não vou! Já tentei e não gosto mesmo", contou Simone Mendes. "Agora tenho que enfrentar isso porque a idade está chegando", explicou ela.

A agenda de shows lotada também é um contribuinte para uma atenção redobrada de Simone à saúde. "O palco tira de mim muita energia. Então, tive que mudar algumas coisas na minha vida, uma delas foi perder mais de 30 kg. Hoje, frequento a academia três vezes por semana", disse.

"Fora isso, tem que cuidar da lataria. Faço botox. Só não faço mais porque não pode. Se não botava até no fiofó (risos). Vou ajeitando para ficar mais nova. Os fãs novos vão chegando e a gente não pode ficar muito caída (risos). Mas eu adoro me cuidar e estou me sentindo na minha melhor fase. Eu me sinto uma coroa bonita", contou a irmã de Simaria.

O texto Simone Mendes fala sobre saúde, emagrecimento e treinos: Não suporto academia foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.