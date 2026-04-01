Dia da Mentira: origem da tradição do dia 1º de abril

Na tradição francesa, o 1º de abril é conhecido como "poisson d’avril" (peixe de abril) - (crédito: Reprodução/Canva)

O dia 1º de abril, conhecido mundialmente como o Dia da Mentira, é uma data dedicada a brincadeiras e pegadinhas que atravessou séculos. Embora as origens exatas sejam debatidas por historiadores, a teoria mais aceita remonta à França do século XVI, em um contexto de grandes mudanças culturais e de calendário.

Até então, o ano novo era comemorado no final de março, com festividades que se estendiam até 1º de abril. No entanto, em 1564, uma mudança significativa alterou o costume. Quando o rei Carlos IX determinou que o ano novo deveria ser celebrado em 1º de janeiro, as festividades foram oficialmente movidas.

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Aqueles que demoraram a adotar a nova data ou a esqueceram, continuando a celebrar na antiga data, tornaram-se alvos de zombaria, sendo chamados de “bobos de abril”. A tradição consistia em pregar peças nessas pessoas, como enviar convites para festas inexistentes.

Com o tempo, a tradição se espalhou pela Europa e pelo mundo, gerando pegadinhas cada vez mais elaboradas. Uma das mais famosas foi transmitida pela rede de televisão britânica BBC em 1957. Um telejornal exibiu uma reportagem sobre uma suposta colheita de espaguete em árvores na Suíça, enganando milhares de telespectadores que ligaram para a emissora perguntando como poderiam cultivar suas próprias árvores de macarrão.

Entre as pegadinhas mais emblemáticas do 1º de abril está a da BBC, que em 2008 exibiu uma reportagem mostrando “pinguins voadores”, com imagens produzidas por computação gráfica que enganaram parte do público ao simular uma rara migração aérea das aves.

No Brasil, a tradição tem raízes mais antigas: em 1828, o jornal A Mentira, publicado em Minas Gerais, noticiou falsamente a morte de Dom Pedro I, provocando comoção antes de revelar que tudo não passava de uma brincadeira.

Peixe da mentira

Ainda hoje, na tradição francesa, o 1º de abril é conhecido como “poisson d’avril” (peixe de abril), uma brincadeira que consiste em colar discretamente um peixe de papel nas costas de alguém sem que a pessoa perceba. Quando ela descobre, vira motivo de riso.

A origem do símbolo não é totalmente definida, mas há duas explicações principais: uma relaciona o costume ao fim da Quaresma, período em que o consumo de peixe era comum; outra associa o peixe à ideia de alguém “fisgado” com facilidade, ou seja, enganado. Com o tempo, o peixe virou um ícone do Dia da Mentira na França e representa, de forma lúdica, quem caiu na pegadinha.

Do trote à desinformação: o Dia da Mentira na era digital

Hoje, na era da internet e das redes sociais, o Dia da Mentira ganhou novas proporções. A linha entre uma brincadeira inofensiva e uma notícia falsa (fake news) com potencial para causar pânico ou desinformação tornou-se perigosamente tênue. O que antes era um trote entre amigos pode se transformar em um boato viral, alimentando a desconfiança e prejudicando a credibilidade da informação.

Como celebrar sem cair na armadilha das fake news

É possível manter a tradição viva de forma saudável e divertida. O segredo é focar no humor e na criatividade, sem disseminar informações falsas que possam ser prejudiciais. Confira algumas dicas:

Prefira pegadinhas pessoais: Brinque com amigos e familiares em um contexto privado, onde a piada é facilmente identificável.

Seja criativo, não alarmista: Evite criar boatos sobre tragédias, doenças ou assuntos de segurança pública. O humor não deve gerar pânico.

Verifique antes de compartilhar: No dia 1º de abril, redobre a atenção com as notícias que recebe. Desconfie de manchetes muito sensacionalistas e sempre cheque a fonte.

Deixe claro que é uma brincadeira: Ao final do dia, ou quando a brincadeira atingir seu objetivo, revele que se tratava de uma pegadinha de 1º de abril.

O Dia da Mentira pode ser uma ótima oportunidade para exercitar o bom humor e a criatividade. Celebrar com responsabilidade garante que a tradição continue a ser uma fonte de risadas, e não de desinformação.



Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, sob supervisão humana.

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