O que significa folclore, data celebrada em 22 de agosto

Celebrado na próxima sexta-feira (22/8), o dia do folclore é a data onde celebramos as lendas e tradições brasileiras, como Saci Pererê, Cuca, Boitatá, Negrinho do Pastoreio e outras tantas que, com a sua diversidade, ajudam a contar a história do Brasil.

O folclore é resultado de uma mistura de mitos, culturas e tradições europeias, indígenas e africanas que se uniram no Brasil. O primeiro dia do folclore foi celebrado em 1965, quando o então presidente Humberto Castello Branco, durante a ditadura militar, assinou um decreto oficializando a data. A partir de então, o 22 de agosto passou a ser celebrado nacionalmente como o dia do folclore.

A data escolhida é referência à data em que o escritor inglês William John Thoms inventou em 1846 o termo "folklore", para designar as expressões culturais usadas pelas pessoas. O escritor decidiu unir as palavras folk, que significa povo ou popular, e lore, que quer dizer saber, ensinamento e até mesmo conhecimento tradicional.

Um dos maiores responsáveis por difundir o folclore brasileiro foi o escritor Monteiro Lobato, por meio de suas obras na série de livros O sítio do picapau amarelo, em que tratou de inserir diversos personagens folclóricos brasileiros. Monteiro Lobato é considerado por muitos um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil brasileira.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca