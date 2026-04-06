"História fascinante e original", diz Jon Hamm sobre série do Apple TV

Quando Jonathan Tropper criou Andrew Cooper, um banqueiro bem-sucedido que é demitido e passa a roubar dos vizinhos ricos para manter o alto padrão de vida, ele tinha apenas um nome em mente para o papel: Jon Hamm. Desde então, o ator conhecido pelo trabalho em Mad men dá vida a Coop, protagonista de Seus amigos e vizinhos, que invade as casas da vizinhança em busca de bens de valor e acaba descobrindo segredos por trás de imagens de famílias perfeitas. Na nova temporada, ele luta para equilibrar a vida criminosa com relacionamentos familiares e enfrenta a chegada de um misterioso novo morador que ameaça expor a vida dupla que leva.

A vizinhança em questão é a de uma cidade em Westchester, em Nova York, onde Jonathan Tropper morou por cerca de 15 anos. "Eu era romancista e vivia entre pessoas do mundo financeiro, observando-as ganhar muito mais dinheiro do que eu jamais teria", lembra o criador da série. "Eu estava em um lugar privilegiado para observar como o comportamento muda com o dinheiro. E a revelação, para mim, foi que havia um profundo nível de infelicidade entre eles. O que não quer dizer que todos os ricos sejam infelizes, acho que muitos são felizes. Mas, se você tem problemas, o dinheiro não vai resolvê-los", afirma o autor de Seus amigos e vizinhos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Inspirado pelo longo convívio com banqueiros e gestores de fundos, Tropper precisava de alguém que conseguisse transitar entre o drama e o humor com naturalidade para o papel do protagonista. "Sempre achei que Jon Hamm tinha um talento único para isso", elogia o criador da série. "Além do mais, ele tem a imagem de um macho alfa. É alto, forte, com um queixo proeminente e uma ótima aparência. Mesmo assim, ele se sente à vontade para interpretar personagens vulneráveis e desconstruir essa imagem que projeta. Precisávamos de alguém que parecesse arrogante e privilegiado, mas que, ao mesmo tempo, conseguisse explorar suas vulnerabilidades, inteligência e emoções", explica o produtor.

Dualidade do personagem

Ao mostrar um lado frágil e desamparado, o personagem de Jon Hamm acaba conquistando a simpatia do espectador — até mesmo quando ele está roubando os próprios amigos. "A intenção sempre foi que o público torcesse pelo Coop. Ele é o protagonista da série. É a história dele que estamos contando e é a jornada dele que estamos acompanhando. Todos nós queremos ver até onde isso o levará, porque esperamos que ele termine em um lugar melhor do que o de onde começou", pondera Tropper.

Para Jon Hamm, Coop não é o vilão da história, mas também não chega a ser o mocinho. "Em algum nível, ele é as duas coisas. Os seres humanos são criaturas complexas e, quanto mais tempo se vive, a vida fica ainda mais desafiadora. É isso que faz uma boa série de televisão: ver pessoas tropeçando e caindo. Se quiséssemos ver alguém que toma todas as decisões certas, isso poderia ser meio chato", avalia o ator. "Honestamente, acho que a grande parte das nossas vidas é um pouco confusa, nem sempre tomamos as decisões certas e nos distraímos com coisas que não deveríamos. E acho que isso é muito humano", acrescenta o protagonista.

"Seus amigos e vizinhos é uma história fascinante e original", define o ator. "Tem muitos elementos de humor, mas também é bastante sensual, sombria e dramática. Acho que as pessoas podem encontrar muita emoção genuína na série. Ela aborda a vida real, os relacionamentos interpessoais entre maridos e esposas, ex-maridos e ex-esposas, filhos crescendo, pessoas envelhecendo, pais morrendo e todas as coisas que vivenciamos em nossas próprias vidas", finaliza Hamm.

Novo vizinho

O início da 2ª temporada marca a chegada de um novo vizinho a Westchester: Owen Ashers (James Marsden), um "disruptor" bilionário, define Tropper. "Ele não tem filtro nem nenhuma das hesitações sociais que a maioria das pessoas têm. Ele é muito bonito e charmoso. As mulheres o adoram, os homens o adoram e todo mundo quer passar um tempo com ele. Ele dá festas enormes, se mete nos negócios de todo mundo e é muito divertido até você perceber que ele também é meio perigoso, porque não segue nenhuma regra", descreve o produtor.

"E, para Coop, que decidiu não seguir as regras, encontrar alguém que leva isso muito mais longe do que ele acaba sendo muito perturbador", promete. O primeiro episódio da 2ª temporada de Seus amigos e vizinhos já está disponível no Apple TV. Novos capítulos serão lançados semanalmente, até 5 de junho.