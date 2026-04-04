Chapolin e Chaves voltam a ser exibido no SBT - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O Sábado Animado deste sábado (04) promete uma manhã especial voltada ao público infantil, com reforço de clássicos, novidades e muita interatividade. Sob o comando de Silvia Abravanel, a atração segue como um dos principais pilares da programação matinal do SBT.





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Clássicos como Chaves e Chapolin reforçam nostalgia

Entre os destaques, o programa aposta no retorno de sucessos que atravessam gerações, como Chapolin Colorado, com o episódio Para fugir da prisão, e Chaves, com Música para todos.

A estratégia reforça a conexão da emissora com o público infantil e familiar, unindo nostalgia e entretenimento leve nas manhãs de sábado.

O Picapau Amarelo traz participação especial

No quadro O Picapau Amarelo, o episódio da semana é Pinóquio no Picapau Amarelo, que apresenta a chegada do personagem ao sítio em busca de Gepeto.

A história ganha um toque especial com a participação do ator João Pedro Delfino, que retorna ao universo infantil do SBT interpretando novamente o personagem Pinóquio.





Personagens de Super Wings interagem com o público

Outro destaque é a presença de Jett e Dizzy, da animação Super Wings, que saem da tela para interagir com Silvia Abravanel e com o público, ampliando a experiência do programa.





Brincadeiras e desenhos completam a programação

A atração também mantém sua essência com provas como Complete o desenho, Memorizando, Acerte a palavra e o Desafio da Canaleta, além da tradicional roleta de prêmios.

A manhã ainda conta com uma programação diversificada de desenhos, incluindo Turma da Mônica, Os Jovens Titãs em Ação, Tom e Jerry e Barbie Um Toque de Mágica.





Exibição





O Sábado Animado vai ao ar todos os sábados, a partir das 06h (horário de Brasília), no SBT.