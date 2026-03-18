'Mulheres Imperfeitas': nova série de suspense estreia no Apple TV

Mulheres Imperfeitas: série de suspense com Elisabeth Moss estreia no Apple TV explorando segredos entre amigas - (crédito: Observatorio do Cinema)

Estreia no Apple TV, nesta quarta-feira (18), a série Mulheres Imperfeitas, produção que acompanha o impacto de um assassinato na vida de duas amigas que passam a revisitar o próprio passado enquanto lidam com a investigação.

Baseada no livro de Araminta Hall, a trama combina suspense e drama ao acompanhar personagens que, diante de uma perda inesperada, começam a questionar as versões que conheciam sobre si mesmas e sobre quem estava ao seu redor.

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A trama de Mulheres Imperfeitas

A história de Mulheres Imperfeitas tem início com a morte de uma mulher que levava uma vida aparentemente estável, mas, à medida que o caso avança, diferentes pontos de vista passam a revelar detalhes ocultos sobre suas relações e escolhas.

Nesse contexto, Nancy Hennessy (Elizabeth Moss) e Eleanor (Kerry Washington) se veem envolvidas em uma rede de segredos que atravessa anos de convivência, enquanto tentam entender o que realmente aconteceu e qual era o papel de cada uma nessa história.

A narrativa também acompanha a perspectiva de Mary (Kate Mara), figura diretamente ligada ao caso, enquanto lembranças e acontecimentos do passado começam a ganhar novos significados conforme a investigação evolui.

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Suspense com diferentes pontos de vista

Ao longo dos episódios, a série alterna linhas temporais e perspectivas para mostrar como cada personagem interpreta os mesmos acontecimentos, o que leva a versões conflitantes dos fatos e levanta dúvidas sobre o que é verdade.

Enquanto isso, a relação entre as protagonistas passa por mudanças à medida que novas informações vêm à tona, colocando em evidência situações que antes permaneciam encobertas pela proximidade entre elas.

A produção também destaca como eventos do passado continuam a influenciar o presente, especialmente quando decisões antigas começam a ter consequências inesperadas no contexto atual.

Além de Moss, Washington e Mara, o elenco inclui atores como Joel Kinnaman e Corey Stoll, que interpretam personagens ligados ao desdobramento do caso e à investigação que se desenrola ao longo da temporada. Mulheres Imperfeitas já está disponível no catálogo do Apple TV.

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