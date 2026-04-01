Wagner Moura Cullen? Ator brasileiro protagoniza suspense de vampiros com Kristen Stewart

O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado no elenco do suspense de vampiros Flesh of the Gods. O protagonista de O Agente Secreto vai estrelar o longa ao lado de Kristen Stewart, já familiarizada com às tramas vampirescas com a saga Crepúsculo.

Moura vai interpretar Raoul, marido de Alex (Kristen). Na trama, o casal, que vive em um arranha-céu em Los Angeles na década de 1980, se aventura pela cena noturna da cidade. A vida dos dois muda radicalmente quando conhecem Namelss (Sem Nome), líder de um grupo hedonista, e são seduzido por um universo de prazer e violência.

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O papel assumido pelo brasileiro seria de Oscar Isaac, mas o astro da Guatemala precisou declinar da proposta por conflitos na agenda. Anunciado em 2024, Flesh of the Gods é uma produção da A24, produtora que já alavancou os filmes vencedores do Oscar Anora e Parasita, e que agora aposta no longa The Drama, com Zendaya e Robert Pattinson.

E por falar em Oscar, esse é um resultado direto da projeção de Wagner, que brilhou na temporada de premiações, conquistando o Globo de Ouro. Mas essa não é a primeira vez dele no cenário internacional. O baiano já esteve em obras renomadas como a série Narcos e o filme Guerra Civil, obras que consolidaram a carreira dele no cinema internacional.