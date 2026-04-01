"Véu de Sombras": raposa de nove caudas se infiltra em mansão

O universo da série mistura elementos históricos com fantasia, colocando humanos e entidades sobrenaturais em meio a disputas de poder - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Netflix estreia nesta terça-feira mais uma série chinesa de fantasia no catálogo: Véu de Sombras, que acompanha uma jovem raposa de nove caudas infiltrada em uma mansão enquanto busca um demônio ligado a um poder divino.

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O universo da série mistura elementos históricos com fantasia, colocando humanos e entidades sobrenaturais (demônios, deuses e criaturas mitológicas) em meio a disputas de poder, alianças instáveis e relações afetivas que se complicam ao longo da trama.

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A trama acompanha Lu Wuyi (Ju Jingyi), integrante de uma organização secreta que assume uma identidade falsa para se infiltrar na mansão Wei com um objetivo: localizar o demônio Xiao Wei. O que ela não esperava era encontrar outros personagens com o mesmo alvo.

Wu Shiguang (Zeng Shunxi) é um demônio movido por vingança; Wu Wangyan (Chen Duling), irmã da protagonista, é também uma raposa de nove caudas com interesses próprios; e Ji Ling (Tian Jiarui) é um sacerdote de passado desconhecido que passa a integrar o grupo.

Todos acabam envolvidos em uma disputa pelo poder do chamado Deus Dragão, uma força capaz de alterar o destino do mundo que divide os personagens entre os que querem protegê-la e os que buscam destruí-la.

Universo de fantasia mistura mitologia e conflitos

Dirigida e roteirizada por Guo Jingming, a série aposta em uma construção visual detalhada, com figurinos elaborados assinados por Huang Wei e gravações em estúdios de grande porte na China.

O elenco principal divide espaço com mais de 30 atores em papéis secundários e participações especiais, compondo um conjunto amplo de personagens que se cruzam ao longo da trama.

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Com cerca de 29 episódios previstos e lançamento gradual de novos capítulos, Véu de Sombras já está disponível no catálogo da Netflix.