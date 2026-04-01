1º de Abril: veja pegadinhas feitas por empresas de games

A lista é encabeçada por produtos bizarros que a empresa resolveu "anunciar" no dia da mentira - (crédito: Divulgação)

É oficialmente o dia da mentira! E o mundo dos games não ficou de fora das piadas de 1º de Abril. Entre anúncios absurdos e falsos produtos, a comunidade pode dar risada das insanidades que as empresas publicaram para celebrar o dia.



CD Projekt Red

A desenvolvedora da trilogia Witcher resolveu anunciar um novo aparelho para viver as aventuras do Bruxão, por meio do projeto “R.O.A.C.H”. Roach ou Carpeado em português, é o nome do cavalo do protagonista Geralt de Rivia e o novo controle é focado em como o jogador vai interagir com o animal durante suas longas cavalgadas pelos campos do jogo. O “controle” foi feito no formato de um cavalo de brinquedo para trazer todo o “realismo” à jogabilidade.

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Sony PlayStation

A IGN resolveu anunciar em primeira mão “um novo produto” da Sony PlayStation, o Project Playmo, um controle com um assistente de Inteligência Artificial capaz de auxiliar o jogador em tarefas difíceis, tanto para melhorar sua performance nos games, quanto passar a parte difícil que o consumidor pode estar tendo com algum título. Contudo, ao longo do vídeo, o assistente virtual desanda, além de apagar todos os salvamentos do console do dono, pediu diversas pizzas e acabou saindo oficialmente de controle.

Pokémon

Em Pokopia, aproveitando o 1º de Abril , foi adicionado um novo item, um boneco do posto no formato de Sudowoodo. Com ele por perto, novos clientes vão ser atraídos, a plantação vai estar protegida, os vizinhos vão ficar confusos e muito mais.

No canal do YouTube do Pokémon, foi aberta uma live de 10 horas de duração, onde o vídeo em loop do mega Starmie correndo fica rodando eternamente. A brincadeira faz relação com o que a comunidade achou quando finalmente foi anunciada a mega evolução do monstrinho, com pernas gigantes.

E Pokémon Go não ficou de fora, o Mimikyu finalmente está no jogo, porém apenas por 24 horas. O jeito mais fácil de o encontrar é procurando na natureza durante o horário de aparição do Pikachu.

Sega

A empresa mãe do Sonic resolveu anunciar uma grande mudança no logotipo da companhia, com o título “SEGA” se tornando 3% mais azul. Com isso, várias outras marcas entraram na brincadeira, deixando suas logos 3% mais alguma coisa.

We’re excited to announce that we’re making our SEGA logo 3% more blue.



We hope you enjoy this upgrade.



Please take a moment to familiarise yourself with the new look. pic.twitter.com/6IrI7hdSIS — SEGA (@SEGA) April 1, 2026

Pragmata

O próximo grande título da Capcom resolveu brincar com uma das teorias mais insanas dos fãs em suas redes sociais. Muitos jogadores acreditam que o jogo secretamente tenha alguma ligação com o universo tecnológico e 2D de Megaman. Sabendo disso, a gigante japonesa resolveu colocar o protagonista em uma roupa do robozinho azul para “confirmar” a ligação com a franquia.

PRAGMATA is a Mega Man Game? April Fools! ????#PRAGMATAMoonBytes - Part 6 pic.twitter.com/BWTk9t8zOK — PRAGMATA (@PRAGMATAgame) April 1, 2026

Powerwash Simulator

O jogo de limpar as coisas por aí também entrou na brincadeira trazendo, em primeira mão, um simulador de namoros, utilizando a mesma fórmula de Date Everything. Com o jogador é livre para dar em cima do musgo, da poeira e de diversos tipos de sujeira diferentes.



Payday

A franquia de assalto em quatro jogadores resolveu inovar, com um inédito modo de jogo, “Modo NPC”, onde o jogador assume uma pessoa ordinária e vai atrás de trabalhos, sofre por causa de dinheiro e sai à noite para beber. E, no fim da prévia, o jogo ainda vai colocar o personagem para experienciar o que é ser um refém dos protagonistas da série.

NEW ANNOUNCEMENT!



We’ve been listening to your feedback, and we’re now expanding PAYDAY 3 with a brand new game mode. We’re beyond excited to finally show what we’ve been cooking in the studio. pic.twitter.com/dssd3Aw0eK — PAYDAY (@PAYDAYGame) April 1, 2026

Silent Hill 2

Ano passado, a Konami lançou uma almofada de Silent Hill diferente de qualquer outra, mas este ano ela se superou, com um travesseiro com uma foto de corpo todo do protagonista de Silent Hill 2, James Sunderland. O objeto é real e pode ser comprado, mas só estará disponível durante uma semana.

5ft of James... need we say more? pic.twitter.com/2Uwl2nspvh — Konami (@Konami) April 1, 2026

Yoshi encontra Yoshi e Yoshi

O time de baseball, os Los Angeles Dodgers, entrou cedo na brincadeira, trazendo Yoshi para encontrar Yoshi e Yoshi, no melhor estilo meme do multiverso do Homem-Aranha. O jogador de Baseball do Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, o músico e ator Donald Glover, que dá a voz ao dinossauro de Mario, Yoshi é a própria encarnação do dinossauro.

Peak

Uma das melhores coisas no Peak é ter um amigo que pode te ajudar na escalada, mas a Landfall teve uma ideia diferente para o dia da mentira. O botão de ajuda foi trocado por um botão de chute, para deixar o jogo caótico e mais divertido nesse 1º de abril.

????LANDFALL DAY????



KICK replaces HELP in Peak ?????



Because today is not the day for friends. pic.twitter.com/io1cpJNGmt April 1, 2026

Protagonistas trocados

A conta oficial de Resident Evil resolveu trocar as vozes dos protagonistas, colocando Nick Apostolides como Grace Ashcroft e Angela Sant'Albano como Leon S. Kennedy. Anteriormente, os fãs da saga já tinham invertido o modelo dos personagens no PC, trocando os protagonistas de lugar em Resident Evil Requiem.



Cabelo

A conta oficial de Hitman resolveu adicionar algo “muito pedido” pelos fãs, cabelo no Agente 47. No elenco de perucas do projeto H.A.I.R, estão os cabelos de Peach, a barba de Kratos, a trança de Lara Croft, a cabeleira de Geralt e muitos outros personagens do mundo dos games.