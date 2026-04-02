Como Mágica: Netflix divulga trailer do filme animado com Michael B. Jordan

A Nettlix divulgou nesta quinta-feira (2) o trailer de Como Mágica, filme animado estrelado pelo vencedor do Oscar Michael B. Jordan (Pecadores).
Como Mágica é o novo filme animado da Netflix em parceria com a Skydance Animation. A produção é descrita como uma comédia de troca de corpos ambientada em um ecossistema selvagem.
A história acompanha uma pequena criatura da floresta e uma ave majestosa, inimigas naturais em um lugar chamado Vale. Após um acidente, as duas trocam de corpo e são obrigadas a trabalhar juntas para sobreviver, enfrentando os desafios do ambiente e embarcando em uma jornada inesperada.
O elenco original de vozes inclui Michael B. Jordan (Pantera Negra) como Ollie, Juno Temple (Ted Lasso) como Ivy e Tracy Morgan (30 Rock) como o peixe Boogle.
O roteiro é assinado por John Whittington (The Lego Batman Movie), ao lado de Christian Magalhães e Robert Snow (DuckTales, WondLa). A direção ficou a cargo de Nathan Greno (Enrolados).
Como Mágica estreia em 1º de maio na Netflix.