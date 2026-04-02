Como Mágica: Netflix divulga trailer do filme animado com Michael B. Jordan

Produção mistura comédia e aventura em mundo animal

A Nettlix divulgou nesta quinta-feira (2) o trailer de Como Mágica, filme animado estrelado pelo vencedor do Oscar Michael B. Jordan (Pecadores).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como Mágica é o novo filme animado da Netflix em parceria com a Skydance Animation. A produção é descrita como uma comédia de troca de corpos ambientada em um ecossistema selvagem.

A história acompanha uma pequena criatura da floresta e uma ave majestosa, inimigas naturais em um lugar chamado Vale. Após um acidente, as duas trocam de corpo e são obrigadas a trabalhar juntas para sobreviver, enfrentando os desafios do ambiente e embarcando em uma jornada inesperada.

O elenco original de vozes inclui Michael B. Jordan (Pantera Negra) como Ollie, Juno Temple (Ted Lasso) como Ivy e Tracy Morgan (30 Rock) como o peixe Boogle.

O roteiro é assinado por John Whittington (The Lego Batman Movie), ao lado de Christian Magalhães e Robert Snow (DuckTales, WondLa). A direção ficou a cargo de Nathan Greno (Enrolados).

Como Mágica estreia em 1º de maio na Netflix.

DA
DA

Diego Almeida

    Por Diego Almeida
    postado em 02/04/2026 17:41
