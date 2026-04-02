Terceira temporada de Euphoria terá estreia inédita no Coachella

O lançamento da terceira temporada de Euphoria vai fugir do padrão tradicional e acontecer em um cenário pouco usual para estreias de TV: o Coachella. A ação foi organizada pela HBO Max e coloca a série no centro de um dos eventos culturais mais prestigiados do mundo, realizado em Indio (EUA).

Marcada para o dia 12 de abril, a exibição do primeiro episódio acontece por volta das 23h59 (horário do Pacífico), em uma sessão ao ar livre. O acesso será gratuito, liberado conforme a chegada do público, que poderá acompanhar a estreia sob o céu do deserto californiano. É a primeira vez que uma produção televisiva tem seu lançamento oficial dentro do festival.

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A chegada da nova temporada acontece após um período turbulento. Depois de consolidar audiência e repercussão nas duas primeiras fases da série, o criador Sam Levinson se envolveu em outro projeto da HBO, The Idol, que acabou sendo mal recebido e cercado por controvérsias.

Durante esse intervalo, Euphoria enfrentou entraves internos: os roteiros iniciais não foram aprovados pela emissora, o que levou Levinson a refazer o material. O processo atrasou o cronograma e adiou tanto as gravações quanto a estreia da terceira temporada.

Agora, com lançamento definido, os novos episódios trazem mudanças estruturais na narrativa, incluindo um salto temporal de cinco anos e personagens inseridos em novas fases de vida. No elenco, Barbie Ferreira não retorna, assim como Angus Cloud, que faleceu tragicamente. Parte do elenco original permanece, com nomes como Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow.

A temporada também amplia o elenco com novas participações, como a cantora Rosalía, a atriz Sharon Stone e o ex-jogador Marshawn Lynch. Na trilha sonora, a produção passa a contar com o trabalho de Hans Zimmer. A segunda temporada foi exibida em 2022, e a série segue disponível pela HBO e no catálogo da HBO Max. Os novos episódios começam a ser lançados a partir de 12 de abril.