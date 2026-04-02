DJ Mary G é atração da décima Feira de discos Tropicália!

Pela primeira vez no ano, os brasilienses interessados em vinil tem a chance de participar da Tropicália! Feira de Discos. O evento chega à décima edição e volta para o local de origem, o Infinu, depois de visitar o Picnik Brasília, a Chapada dos Veadeiros e o Conjunto Nacional. Acervo de 20 mil discos, distribuído em 15 bancas, estará à venda. Para animar a festa, que vai de meio-dia às 22h, serão reunidos 10 DJs, entre eles Mary G, de São Paulo.

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Mary G transita por gêneros como psicodelia, jazz, soul, funk, boogie, tambores, sintetizadores e ritmos brasileiros. Os DJs foram escolhidos pelo perfil de tocarem com set 100% analógico. Os expositores selecionados atendem aos critérios de renovação constante de acervo, preços competitivos e bom atendimento ao cliente.

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Quando a Tropicália! foi criada, relembra André Kalil, idealizador do evento, a proposta era atender a uma demanda de mercado de discos em Brasília que estava “defasada e praticamente morta”. Segundo ele, a iniciativa reanimou o público consumidor de vinil na cidade. “As expectativas não só foram atendidas como foram superadas. Hoje em dia o vinil está muito democratizado e a procura tem sido constante”, comenta. Para a sequência do ano, há previsão de, ao menos, mais duas edições da feira no Infinu e para edições pocket e extras em outros locais da cidade.





Serviço:

Tropicália! Feira de Discos, neste sábado (4/4) e domingo (5/4), no Infinu, de meio-dia às 20h. A discotecagem vai até 22h. Entrada gratuita.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel