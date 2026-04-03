Os famosos que cobriram suas cicatrizes com tatuagens - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Enquanto muitas pessoas se orgulham de suas cicatrizes, outras preferem camuflá-las, com o objetivo de dar um novo significado para a marca, que muitas vezes, traz lembranças dolorosas. No mundo dos famosos, inclusive, algumas celebridades já aderiram às tatuagens para cobrirem as marcas indesejadas.

É o caso, por exemplo, da empresária Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo, a apresentadora Mara Maravilha, a jornalista Maria Cândida e o astro de Hollywood Sylvester Stallone.

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Zilu Godoi

A empresária Zilu Godoi, de 63 anos, resolveu fazer uma tatuagem abaixo dos seios, para cobrir cicatrizes que ficaram após uma cirurgia na região íntima do corpo. "Tatuei para camuflar uma cicatriz", afirmou a ex-mulher de Zezé Di Camargo através de suas redes sociais.

Mara Maravilha

Assim como Zilu Godoi, Mara Maravilha também realizou uma tatuagem nos seios para cobrir cicatrizes que ficaram após uma cirurgia de redução das mamas. O desenho escolhido pela apresentadora, foram penas coloridas e pássaros.

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Maria Cândida

A apresentadora do ‘Bem Estar’ no ‘É de Casa’, também cobriu cicatrizes nos seios com tatuagens. Na ocasião, a jornalista tatuou duas tribais em seu corpo e mostrou o processo de ressignificação através das redes sociais.

"A cicatriz é uma marca que merece respeito. Toda cicatriz tem uma história e geralmente ela é profunda e importante. As mulheres são livres para gostar ou não. Algumas dizem, eu quero ver essa cicatriz porque ela significa muito para mim. Outras não", destacou a repórter em conversa com a Quem.

Antes disso, ela já havia camuflado através de tatuagens, a cicatriz da cesárea que fez ao dar à luz sua filha Lara.

Sylvester Stallone

O ator Sylvester Stallone, de 75 anos, também é outro famosos que já cobriu cicatrizes com tatuagens. Em entrevista à Shortlist Magazine, o astro dos filmes de ação de Hollywood explicou que escondeu cicatrizes causadas por ferimentos ocasionados durante acrobacias que deram errado em suas produções para o cinema.

"A tatuagem começou a crescer e foi para uma caveira e antes que eu percebesse, eu era um mural, comentou o ator. Tive todos os tipos de lesões no peito; rasguei a veia durante Rocky II A Revanche e levei 60 pontos. Se você viu Rocky Balboa, sabe como é ruim. Ficava cada vez pior, e as pessoas estavam dizendo: Caramba, ele tem varizes? Então eu pensei: Que se dane", acrescentou.