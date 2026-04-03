Globo recebe notificação de Pedro, ex-BBB, com exigências para acordo





Após ser cobrado pela Globo em uma multa de R$ 1,5 milhão, sob acusação de quebra de sigilo contratual, o ex-BBB Pedro Henrique Espíndola respondeu com uma contranotificação à emissora. No documento, ele apresentou exigências para encerrar o processo que move contra a empresa. Procurada, a Globo não se manifestou.

No início de março, Pedro havia ingressado com uma ação pedindo indenização de R$ 4,2 milhões por danos morais e quebra de contrato. Em seguida, a emissora notificou seus representantes, reforçando que o pagamento da multa seria obrigatório e que o vazamento de informações confidenciais não poderia ter ocorrido.

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A contranotificação foi enviada nesta quarta-feira (1º). Nela, a defesa de Pedro acusa a Globo de tentativa de silenciamento e cita episódios que sustentariam essa versão.

Segundo os advogados, o paranaense decidiu deixar o reality após conversa com a psicóloga, que teria sugerido que ele estaria melhor fora do programa. No entanto, as imagens exibidas mostraram que Pedro desistiu depois de tentar beijar à força a colega Jordana Morais. A defesa também afirma que, mesmo ciente do estado emocional do participante, a produção não ofereceu suporte jurídico, psicológico ou institucional após sua saída.

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Outro ponto levantado foi a suposta recusa de direito de resposta. Os representantes alegam que Pedro não pôde se manifestar diante das acusações públicas, ao contrário de outros ex-BBBs como Cara de Sapato e MC Guimê, que tiveram espaço após deixarem o BBB 23 acusados de assédio. O texto ainda cita Ana Maria Braga, que teria se posicionado contra Pedro ao afirmar em seu programa que estava feliz por não ter o desprazer de entrevistá-lo.

Para encerrar o processo, os advogados pedem que Pedro tenha direito de resposta em programas de grande audiência da emissora, como o Jornal Nacional e a novela das nove. Além disso, solicitam que a multa de R$ 1,5 milhão não seja considerada.

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A defesa deu prazo de 48 horas para que a Globo responda às solicitações. Caso contrário, o processo seguirá na Justiça do Paraná.