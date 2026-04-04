Affair de Maiara quebra o silêncio sobre a relação com a cantora - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Os rumores sobre um possível romance entre Felipe Cavalliere e Maiara ganharam novos desdobramentos após o cantor se pronunciar publicamente. Aos 24 anos, o sertanejo comentou pela primeira vez sobre a relação com a artista, de 38, e revelou que a proximidade entre os dois não é recente, mas sim construída ao longo dos anos.

Em entrevista, Felipe Cavalliere explicou que o vínculo com a cantora vem de longa data e que o contato entre eles tem se intensificado. "A gente está se conhecendo sim. Faz 4 anos que a gente se conhece [risos]. Não é de hoje", afirmou, indicando que, embora exista uma história entre eles, o momento atual é de aproximação mais profunda.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Chapolin e Chaves voltam a ser exibido no SBT

Mais cedo, durante participação no Melhor da Tarde, Maiara também falou sobre o assunto, ainda que de forma reservada. "Ai, cara, você sabe que eu sou uma mulher apaixonada, né? E aí, quando eu me apaixono, eu me entrego, me envolvo. Mas não posso falar muito, viu? Não posso falar muito, porque o boy é discreto", disse, deixando no ar o possível envolvimento. A cantora ainda relembrou o início da amizade e fez elogios: "Ai, ele é um gato, meu Deus. Tem uns quatro anos… Ele é cantor e acabou de lançar uma música muito boa… Mas é uma pessoa muito boa, de uma família incrível".

Aprovação da família e clima de romance

Quem também entrou na conversa foi Maraisa, irmã da cantora, que não poupou comentários positivos sobre o suposto affair. "Nossa, o homem é bonito demais, você está doido, mano. Está aprovado. Muito bom, muito bom… É uma pessoa maravilhosa", declarou, demonstrando aprovação. Ao final, Maiara reforçou que a relação segue evoluindo: "A gente está se conhecendo. A gente já se conhece, mas está se conhecendo mais". Com isso, o casal mantém o mistério, mas evidencia que a proximidade entre eles é cada vez maior.