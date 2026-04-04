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LUTO

Ricardo Ortiz morre aos 51 anos, atingido por touro em Málaga

Ortiz, de 51 anos, morreu nos currais da Malagueta enquanto preparava touros para a corrida picassiana

Morte ocorreu durante manejo nos currais - (crédito: Reprodução / ABC Espanha )
Morte ocorreu durante manejo nos currais - (crédito: Reprodução / ABC Espanha )

A Semana Santa taurina em Málaga, cidade da Espanha, acabou marcada por um momento de luto. Ricardo Ortiz, toureiro aposentado e atualmente trabalhando para a empresa Lances de Futuro, morreu nesta sexta-feira (3/4) após ser mortalmente atingido por um touro nos currais da praça da Malagueta. O acidente aconteceu por volta das 20h, enquanto Ortiz realizava os preparativos com os animais que seriam lidados no sábado (4/4) na corrida picassiana.

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Segundo a imprensa espanhola, o episódio ocorreu durante o manejo nos currais, quando um dos touros o atingiu com força, causando sua morte. O empresário taurino José María Garzón e sua equipe expressaram pesar à família, amigos e colegas. 

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Filho de Manolo Ortiz, Ricardo completaria 52 anos em 30 de abril. Sua primeira apresentação pública aconteceu em 1989, em Arcos de la Frontera, na província de Cádiz, e dois anos depois estreou com cavalos em Fuengirola. 

A carreira de Ricardo foi marcada por incidentes graves com touros. Mesmo aposentado das arenas, Ortiz encontrava-se em atividade.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/04/2026 09:29 / atualizado em 04/04/2026 09:29
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