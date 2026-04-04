Filha de Angelina Jolie aparece em clipe e impressiona ao ser a "cara" da mãe - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Aos 19 anos, Shiloh Jolie começa a trilhar um caminho próprio no mundo do entretenimento e surpreende ao surgir em um novo projeto internacional. Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, a jovem aparece em um teaser de um videoclipe de k-pop que rapidamente chamou atenção nas redes. A prévia, divulgada na última quinta-feira (2), mostra Shiloh em cenas marcantes da música "What’s a Girl to Do", interpretada pela cantora sul-coreana Dayoug, despertando curiosidade sobre sua participação completa.

No breve trecho divulgado pela Starship Entertainment, Shiloh surge com um visual delicado e moderno, usando regata de renda, acessórios discretos e um piercing no lábio. Em outra cena, ela aparece integrada a um grupo de dançarinos, executando coreografias sincronizadas. O vídeo completo tem lançamento previsto para a próxima terça-feira (7) e já gera expectativa entre fãs do gênero e admiradores da família Jolie-Pitt.

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Escolha inesperada e sem privilégios

Segundo um representante da empresa, a presença da jovem no projeto não teve relação com sua origem familiar. "Mesmo depois das filmagens, não tínhamos ideia de que ela era filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, e só descobrimos por acaso recentemente", afirmou. Ainda de acordo com ele, Shiloh foi selecionada por meio de uma "audição aberta", o que reforça que sua escalação não foi motivada por estratégias de marketing ou influência de seus pais famosos.

A trajetória artística parece, de certa forma, dialogar com o início da carreira de Angelina Jolie, que também participou de um videoclipe no começo de sua vida profissional. Enquanto isso, fora dos holofotes, a família continua sendo assunto frequente. Após a separação conturbada dos atores, marcada por acusações envolvendo o filho Maddox, alguns dos herdeiros optaram por adotar apenas o sobrenome materno. Além de Shiloh, nomes como Zahara e Vivienne também passaram a se apresentar publicamente como Jolie, enquanto Knox e Pax ainda mantêm o sobrenome duplo.