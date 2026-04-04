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BBB 26: Jordana tira roupa ao vivo e deixa Tadeu desesperado; veja

Momento aconteceu enquanto apresentador chamava participantes para a sala

"Que isso, Jordana?": sister surpreende ao tirar a calça e viraliza - (crédito: Reprodução)

Uma cena inusitada chamou a atenção do público no BBB 26. Durante o programa, enquanto o apresentador Tadeu Schmidt chamava os participantes para a sala, Jordana protagonizou um momento inesperado.

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Ainda no quarto, a sister tirou a calça que estava usando, o que gerou surpresa ao vivo. Ao perceber a situação, Tadeu reagiu na hora: “Que isso, Jordana?”, disse, em tom de espanto.

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Na sequência, ficou claro que Jordana apenas retirou a peça para permanecer com o vestido que já usava por baixo, sem maiores intenções.

Repercussão nas redes

O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a cena de forma bem-humorada. Muitos usuários destacaram a espontaneidade da sister e a reação do apresentador, que ajudou a tornar o episódio ainda mais comentado.

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Por Tupi
postado em 04/04/2026 10:25 / atualizado em 04/04/2026 10:26
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