BBB 26: Jordana tira roupa ao vivo e deixa Tadeu desesperado; veja

"Que isso, Jordana?": sister surpreende ao tirar a calça e viraliza - (crédito: Reprodução)

Uma cena inusitada chamou a atenção do público no BBB 26. Durante o programa, enquanto o apresentador Tadeu Schmidt chamava os participantes para a sala, Jordana protagonizou um momento inesperado.

Ainda no quarto, a sister tirou a calça que estava usando, o que gerou surpresa ao vivo. Ao perceber a situação, Tadeu reagiu na hora: “Que isso, Jordana?”, disse, em tom de espanto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

QUE QUE É ISSO JORDANA???? PELO AMOR DE DEUS pic.twitter.com/56WeEY9O80 — Jordana ? (@Jordanarmorais) April 4, 2026

Na sequência, ficou claro que Jordana apenas retirou a peça para permanecer com o vestido que já usava por baixo, sem maiores intenções.

Repercussão nas redes

O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando a cena de forma bem-humorada. Muitos usuários destacaram a espontaneidade da sister e a reação do apresentador, que ajudou a tornar o episódio ainda mais comentado.