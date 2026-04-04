Pop espacial

Artemis II: astronautas são acordados ao som de Chappell Roan

Equipe da missão rumo à Lua acorda diariamente com uma música diferente tocada pelo Centro de Controle da Nasa

Pink Pony Club faz parte do álbum de estreia da cantora, The Rise and Fall of a Midwest Princess, de 2023 - (crédito: Nasa/Divulgação)
Pink Pony Club faz parte do álbum de estreia da cantora, The Rise and Fall of a Midwest Princess, de 2023 - (crédito: Nasa/Divulgação)

Os astronautas da missão Artemis II acordaram, neste sábado (4/4), com uma surpresa: a Nasa utilizou a música Pink Pony Club, da cantora americana Chappell Roan para acordar a equipe. O momento foi registrado em transmissão ao vivo, no canal da agência no YouTube.

O hit, que marcou a edição de 2026 do Lollapalooza Brasil, acabou não sendo tocado na íntegra. “Estávamos aguardando ansiosamente pelo refrão”, brincou a equipe a caminho da Lua.

No Instagram, a Nasa explicou que cada canção utilizada como despertador para os astronautas é tocada pelo Centro de Controle da missão, no Centro Espacial Johnson, em Houston. “É um jeito divertido de começar o dia com o pé direito”, diz a publicação. Na manhã anterior, a faixa escolhida para acordar a equipe foi In a Daydream, de Freddy Jones Band. 

Pink Pony Club faz parte do álbum de estreia da cantora, The Rise and Fall of a Midwest Princess, de 2023. A composição fala sobre um lugar seguro para que as pessoas se sintam livres, fazendo referência à boate gay The Abbey, frequentada por Chappell Roan.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 04/04/2026 18:42
